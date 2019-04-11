2019年印度大选第一阶段开始投票

当地时间11日上午7时，印度人民院（议会下院）选举第一阶段投票正式开始。

根据印度选举委员会公布的日程，本次大选将从4月11日至5月19日分七个阶段进行。选举结果将于5月23日公布。其中第一阶段投票覆盖马哈拉施特拉邦、特伦甘纳邦、西孟加拉邦、安德拉邦等多个地区，将在17万个投票站同时进行，约有1.42亿选民参加此轮投票。

执政党印度人民党领衔的全国民主联盟、印度国民大会党领导的团结进步联盟以及一些地区性政党将展开激烈角逐。

记者在特伦甘纳邦海得拉巴市看到，当天早上6时左右，一些投票站附近的咨询点已不时有选民前来问询相关事宜，并陆续有人来到投票站门口开始排队。预计整个投票过程将于当地时间下午6时结束。

除当地警察外，来自准军事部队的安全人员也将在投票站周边加强保障，保证选举顺利进行。

印度是联邦制国家，议会实行两院制，分为联邦院（议会上院）和人民院（议会下院）。人民院选举每五年举行一次，在选举中赢得多数席位的政党或政党联盟有权组建内阁。 （记者赵旭）

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