财经观察：欧洲央行按兵不动 保留政策调整余地

欧洲中央银行10日召开例行货币政策会议，继续维持欧元区主导利率为零，并预期在2019年年底前不会加息，继续维持对欧元区增长前景的负面评估。不少投资机构认为，由于经济前景不佳，欧洲央行货币政策有进一步放宽的可能。

欧洲央行延续了3月份例会对关键利率和再投资政策的表述，即预期维持现行的关键利率水平至少到2019年年末；将已购买的到期证券全部本金进行再投资，并持续到欧洲央行开始加息后。这样的表态符合市场预期。

在当天举行的新闻发布会上，欧洲央行行长德拉吉表示，欧元区经济疲软已被证实“比此前预期更久”。尽管有迹象表明，一些抑制增长的特殊因素正在消退，但与地缘政治因素、保护主义威胁和新兴市场脆弱性有关的不确定性仍然存在。货币政策仍需足够宽松，以保障实现欧洲央行制定的通胀目标。

德拉吉说，欧洲央行依然拥有很多政策选项，并已做好准备依形势作必要调整。

分析人士指出，虽然欧洲央行评估认为经济衰退的风险很低，但对欧元区增长前景的负面评估并未改变。

自去年12月份欧洲央行结束净资产购买计划以来，欧元区的经济数据持续弱于预期。作为重要的先行经济指标，3月份欧元区制造业采购经理人指数跌至2013年4月以来的最低水平，并已连续两个月位于50的景气线以下。

国际货币基金组织日前发布报告，将欧元区今明两年经济增长预期分别下调0.3和0.2个百分点，至1.3%和1.5%。

在3月份的货币政策例会上，欧洲央行理事会将利率前瞻指引表述从“预计至少在2019年夏天前将保持利率不变”修改为“预计至少在2019年年底前将保持利率不变”，同时宣布将在9月份开始实施第三轮定向长期再融资操作，并持续至2021年3月，以维持宽松的融资条件。

近期一项针对机构投资者的调查显示，大部分金融机构认为欧洲央行的政策将继续偏向宽松，继续推迟加息的可能性很大。

荷兰银行在调查中称：“欧洲央行对（经济）增长和通胀的预测仍然过高。我们认为，欧洲央行的政策利率将维持到2020年年底，再投资将持续到2021年年底。欧洲央行加大刺激力度并重启量化宽松的可能性正在上升。”

德拉吉10日表示，有关定向长期再融资操作的细则将在以后的例会决定，届时会充分考虑负利率可能给商业银行带来的负面影响。金融专家预计，至少要等到6月份的下次例会上才会有相关细节公布。这一举措将为银行提供更多廉价资金，以帮助其向企业放贷，从而支持经济增长。（记者邵莉）

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