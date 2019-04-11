乌克兰问题三方联络小组未就复活节停火问题达成一致

欧洲安全与合作组织（欧安组织）特别代表萨伊迪克10日说，乌克兰问题三方联络小组（乌克兰、欧安组织、俄罗斯）10日在白俄罗斯首都明斯克举行例行会谈，各方未能就在乌东部地区实施复活节停火的问题达成一致意见。

萨伊迪克在会谈后举行的新闻发布会上说，三方联络小组安全工作组当天在会谈中主要讨论了乌东部地区的总体安全局势及准备实施复活节停火问题，但各方在此问题上意见相左。各方商定18日举行电视会议，就停火问题协调最终立场。今年东正教复活节是4月28日。

萨伊迪克说，三方联络小组安全工作组还讨论了采取额外措施保证当地安全并实施人道主义排雷的问题，而经济工作组讨论了恢复当地不久前中断的供水问题。他呼吁冲突各方保障当地供水设施及其他重要民用基础设施的安全和正常运营。

2014年4月，乌克兰东部顿巴斯地区（包括顿涅茨克州和卢甘斯克州）爆发乌政府军和民间武装的大规模冲突。经国际社会斡旋，冲突双方分别于2014年9月和2015年2月在明斯克达成两份停火协议，确定了停火分界线。此后，大规模武装冲突得到控制，但小规模交火事件仍时有发生。（记者魏忠杰 李佳）

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