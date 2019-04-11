土耳其公布经济改革计划刺激复苏

土耳其财政部长阿尔巴伊拉克10日宣布出台新一轮经济改革计划，旨在抑制通货膨胀，刺激经济复苏。

阿尔巴伊拉克当天在一场记者会上表示，金融领域将成为今年改革的优先重点。土耳其财政部计划发行规模为280亿里拉（约合49亿美元）的政府债券，以支持国有银行优化重组、缓解坏账危机，私有银行也将得到必要的财政支持。

在信贷融资方面，能源、采矿、石化、旅游、信息工业以及出口部门、高附加值制造业等，将优先获得信贷支持。此外，此次改革还涉及农业领域、税务和个人退休金制度等方面。

2018年8月，土耳其遭遇货币危机，里拉汇率暴跌。土耳其国家统计局数据显示，2018年土耳其经济增长2.6%，较2017年7.4%的增速大幅放缓。今年以来，土耳其经济仍较疲弱，通胀高企，里拉汇率频繁波动。

土耳其经济界人士呼吁政府切实推动经济结构改革，抑制通货膨胀，提升制造业水平，增强土经济对外部风险的抵御能力。阿尔巴伊拉克对此表示，政府将坚定推进经济改革进程。（记者施春 秦彦洋）

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