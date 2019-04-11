多数美联储官员认为年内不会加息

美国联邦储备委员会10日公布的3月份货币政策会议纪要显示，多数美联储官员认为，考虑到经济前景和风险的变化，联邦基金利率目标区间今年内可能保持不变。

这份会议纪要显示，美联储将继续密切关注经济数据。大部分与会官员认为，鉴于经济前景及相关风险的变化，联邦基金利率目标区间可能在今年内保持不变。部分官员则表示，如果经济走势符合预期，今年晚些时候适度提高利率目标区间是“合适的”。

与会官员指出，今年初美国经济表现疲软，特别是家庭支出和企业投资趋缓阻碍了经济增长。但总体而言，美联储官员普遍对经济前景感到乐观，预计经济活动将继续扩张，劳动力市场将保持强劲，通货膨胀率将保持在2%左右。

纪要还显示，考虑到失业率处于低点，同时财政刺激力度减弱对经济增长造成压力，与会官员认为美国经济上行和下行风险“大致平衡”。一方面，家庭支出和企业投资加速增长、减税刺激政策影响持续、劳动力市场持续改善以及消费者信心增强将拉动经济增长；另一方面，一些疲软的数据“可能是经济活动大幅恶化的前兆”。同时，美国贸易政策和全球经济发展面临不确定性可能不利于美国经济增长。

美联储于3月19日至20日召开货币政策会议，并在会后宣布将联邦基金利率目标区间维持在2.25%至2.5%不变。同时，美联储表示有意从5月份开始放缓资产负债表缩减步伐，计划9月底结束缩表计划。

与2018年四次加息、且不断释放将继续渐进加息的信号大为不同，今年以来美联储对加息保持耐心，强调重点关注与就业和通胀相关的经济数据。在3月份的货币政策会议之前，美联储预计今年底前可能加息两次。但随着美国经济和全球经济增长放缓，美联储不得不重新考虑其货币政策。

自2015年12月启动本轮加息周期以来，美联储已经9次加息，并在2017年10月开启缩减资产负债表计划，以逐步退出金融危机后出台的超宽松货币政策。（记者许缘）

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