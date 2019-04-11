“扩大各领域跨地区合作是‘一带一路’倡议重要成果”——访乌兹别克斯坦专家拉希莫夫

乌兹别克斯坦科学院当代历史系主任米尔左吉德·拉希莫夫日前接受新华社记者专访时表示，中国“一带一路”倡议有助于世界不同地区国家之间发展伙伴关系。

“扩大各领域跨地区合作是‘一带一路’倡议重要成果。”拉希莫夫说。他认为，这一倡议有助于创造新的国际经济贸易合作机制，可以通过基础设施的互联互通扩大并加强跨地区各领域合作。

拉希莫夫说，“一带一路”倡议有助于建立国际伙伴关系新机制，例如丝绸之路基金于2014年12月成立，亚洲基础设施投资银行于2016年成立，包括中亚各国在内的许多国家都是亚投行的共同创始成员和合作伙伴。

在谈到“一带一路”框架下研究机构进行交流合作的必要性和前景时，拉希莫夫表示，在“一带一路”框架内各国进行学术交流十分重要。“例如，在中国科学院的直接参与下，中国科学院中亚药物研发中心去年在乌首都塔什干落成。”

中国科学院院长白春礼在落成仪式上曾表示，该中心将成为中乌两国科技和教育合作的重要平台，也将促进中国与“一带一路”沿线国家的科技合作。

采访中，拉希莫夫还回顾了乌兹别克斯坦和中国两国关系发展的辉煌时刻。他认为，在新时期，加强两国在技术现代化、教育、科学、国际旅游等领域的合作十分重要。（记者蔡国栋）

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