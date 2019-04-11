老挝村民的梦想在中老铁路上延伸

工人达哈在老挝噶西县的中老铁路工地上工作（2月18日摄）。新华社记者章建华摄

噶西县坐落在老挝北部山区一个山间谷地里，过去交通闭塞，向南有个坡度较为缓和的山口通往首都万象，往北陡峭的山坡上有通往古都琅勃拉邦和中国方向的公路。这里的村民多以农业为生，或是沿着马路做些小生意。

工人达哈在老挝噶西县的中老铁路工地上工作（2月18日摄）。新华社记者章建华摄

而如今，中老铁路路基已在这片谷地里成形，南北两端的隧道口整洁豁亮，车站建设有了蓝图，村民们的梦想正随着中老铁路的铺设而延伸。

30岁的噶西村民杨坎·西玛拉一家都靠种植辣椒为生。“父母和丈夫都在卖辣椒，年收入不太稳定，一年差不多能赚1000多万基普（约合人民币7800元），”她说，以前的梦想就是每年的收入稳定一些，好规划一年的用度。

杨坎·西玛拉（右）在老挝噶西县的中老铁路四标段项目部帮厨（2月18日摄）。新华社记者章建华摄

2016年，中老铁路建设者的到来让杨坎很快就实现了最初的梦想——她到设在噶西的中国电建水电十四局中老铁路四标段项目部帮厨，一年收入接近2000万基普，比之前全家一年的收入还多。

中老铁路的建设如火如荼。今年2月召开的中老铁路2019年建设工作会议上说，目前路基、桥梁工程计划完成已招标工程95%，铺轨基地和站房工程建设等将全面展开。这条铁路修通指日可待，杨坎又有了新的梦想。

“之前从来没坐过火车，以后铁路修通了，就可以坐火车把辣椒卖到万象了。”杨坎说。

杨坎·西玛拉在老挝噶西县的中老铁路四标段项目部帮厨（2月18日摄）。新华社记者章建华摄

当记者告诉她火车可以把她带到比万象更远的地方，她说：“希望我的女儿以后可以坐火车去更远的地方，希望孩子们有更多更好的生活选择。”

在水电十四局开平地车的工人达哈也有类似的梦想：“铁路修完后交通更便捷，有机会的话希望孩子能去中国等地旅游、学习，甚至工作。”达哈说，这是家住老挝高原省份川圹的他以前不敢想象的，以前的梦想只是翻过高原边的山谷，到琅勃拉邦和万象去。

达哈说，现在修筑的铁路不仅是老挝境内的道路，也是后辈的“路”。“希望孩子们能借这条路学到更多知识，能走得更远。”（记者章建华 郑志华）

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