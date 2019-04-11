改革开放40年和中哈共建“一带一路”成果图片展在哈开幕

人民网阿拉木图4月11日电（记者 周翰博）10日，中国改革开放40年和中哈共建“一带一路”成果图片展在哈萨克斯坦国家博物馆开幕。中国驻哈大使张霄、哈外交部亚非司司长图马托夫、哈国家博物馆副馆长萨图巴尔金以及各界友好人士参加开幕式并观展。

张霄大使在致辞中表示，改革开放40年来，中国取得了巨大的发展成就，实现了从“站起来”到“富起来”的历史转变。中国人民将认真总结改革开放的成功经验，深化改革、扩大开放，沿着正确道路走下去，努力实现社会经济持续稳健发展，为人类和平与发展的正义事业做出更大贡献。

张大使指出，在推动构建人类命运共同体的道路上，中国始终视哈萨克斯坦为可信赖的合作伙伴。哈萨克斯坦成为最早参与“一带一路”国际合作的国家之一。5年多来，中哈两国深入对接“一带一路”倡议和“光明之路”新经济政策，积极开展产能和投资合作，给两国人民带来实实在在的发展红利。

图马托夫在致辞中指出，中国改革开放取得了举世瞩目的伟大成就。哈方高度评价中国为促进世界经济发展做出的重要贡献以及两国共建“一带一路”取得的丰硕成果。在两国领导人的亲自推动下，哈中关系步入新的发展阶段，有力促进了本地区整体稳定与繁荣。哈首任总统、“民族领袖”纳扎尔巴耶夫将应邀赴华出席第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，这将进一步深化两国各领域合作。

萨图巴尔金表示，近年来，哈中两国人文交流与合作日益紧密。本次展览既是去年“辉煌中国”六期系列展的延续，也拉开了今年双方互办重大展览的序幕。哈国家博物馆愿为增进两国人民传统友谊和相互了解做出更多贡献。

(责编：田婉晴(实习生)、樊海旭)