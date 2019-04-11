中国脱贫成就展在欧洲议会展出

名为“追寻美好生活”的中国脱贫成就展10日在布鲁塞尔欧洲议会总部展出，这是该展首次在欧洲多边舞台亮相。

展览共有40余幅照片，从国家战略、聚焦精准、合力攻坚、减贫成效、合作共享五部分反映中国脱贫成就，通过人物故事、生活变化等展示普通中国百姓在摆脱贫困、追求幸福道路上的崭新实践。

展览吸引了欧洲议会议员等各界人士的关注。欧洲议会欧中友好小组副主席弗兰祖卡表示，中国脱贫实践对世界而言都是很有意义的一课，此次展览在欧洲议会展出，可以让更多人了解中国在减贫事业上所做的努力和成就。

另有参观者表示，中国脱贫事业取得巨大成就，西方对此却了解不多，因此展览在欧洲议会展出很有意义。

除脱贫成就展，吉林省文化交流和冰雪旅游推介活动也同期在布鲁塞尔举行。

据介绍，“追寻美好生活”中国脱贫成就展曾于2018年6月在纽约联合国总部展出，10日在布鲁塞尔欧洲议会总部“亮相”后，还将赴荷兰和丹麦巡展。

(责编：刘晓琰(实习生)、樊海旭)