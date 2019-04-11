IMF称全球金融稳定风险加剧

国际货币基金组织(IMF)当地时间10日表示，最近半年来全球金融系统面临的风险加剧，建议各国加强金融系统韧性。

IMF当天在其春季年会发布半年度《全球金融稳定报告》。该报告显示，与去年10月发布报告相比，当前金融条件出现收紧，但仍相对宽松，尤其在美国。金融市场在2018年第四季度大幅下跌后，在2019年初出现强劲反弹。主要原因是市场对美中贸易磋商的乐观情绪日益增强以及主要央行对货币政策正常化采取了更加耐心和灵活的方式。

报告还称，尽管当前金融条件依然宽松，但全球金融脆弱性仍在继续累积。2018年第四季度的金融条件收紧持续时间过短，未能有效地延缓脆弱性的积累。当前，多个系统重要性国家的企业和非银行金融部门的脆弱性加剧，可能加剧经济下行。

报告认为，如果主要发达经济体经济增长放缓幅度大于预期，贸易紧张局势持续恶化或英国无协议“脱欧”等，都可能引发金融条件急剧收紧，导致多年来积累的风险暴露。这将对经济基本面更弱、金融脆弱性更高、应对冲击政策空间更小的国家产生更大的影响。

报告建议，在全球增长下行风险加剧的背景下，政策制定者应致力于避免更急剧的经济放缓，同时抑制金融脆弱性。在金融脆弱性较强或日益增加的国家，应采取宏观审慎政策，以增强金融体系韧性。对新兴市场经济体而言，则应具备抵御外部冲击的能力，包括消减外债、保持充足财政和外汇储备缓冲等。

IMF货币和资本市场部负责人艾德里安在当日举行的报告发布会上表示，在多年的经济扩张后，当今全球经济面临增长放缓的局面，为经济增长进一步下行带来隐忧。

IMF在9日发布的《世界经济展望报告》中，将2019年全球经济增长预期下调0.2个百分点至3.3%。这是自2009年以来的最低年增长率。(记者 沙晗汀)

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