为增受孕几率 柏林动物园为旅德大熊猫实施人工授精

记者10日从柏林动物园获悉，为增加受孕几率，园方日前在大熊猫“梦梦”“娇庆”本轮交配期结束前为其实施了人工授精。园方表示，最早今年6月即可通过超声波检测判断“梦梦”是否有喜。

2017年7月5日，柏林动物园大熊猫馆正式开馆，来自中国四川的大熊猫“梦梦”、“娇庆”当即在德国首都掀起了一股“大熊猫热”，吸引了源源不断的公众前来造访。时隔一年，中新社记者来到柏林动物园探访，已成为“国际明星”的中国大熊猫在柏林过着幸福的生活。图为柏林动物园外景。 中新社记者 彭大伟 摄

本月5日，旅德大熊猫“梦梦”和“娇庆”进入一年一度的交配期。为让它们顺利完成交配，园方首次让这对“分居”的大熊猫同处一室，并缩短了大熊猫馆开放参观时间，避免外界干扰。

据园方介绍，本月6日和7日两天，在专程从中国赶来的两位大熊猫繁育专家陪伴下，“梦梦”和“娇庆”总共进行了七次亲密接触，每次平均20分钟。

尽管如此，为了增加雌性大熊猫“梦梦”成功受孕的几率，园方赶在最长仅72小时的受孕周期结束前为这对大熊猫实施了人工授精。为顺利实施人工授精，工作人员还对两只大熊猫进行了短时麻醉。

参与这项工作的德国莱布尼茨动物学和野生动物研究所教授托马斯·希尔德布兰特表示，尽管人工授精对他们而言已是常规动作，但为大熊猫实施人工授精仍是非同寻常的一件事。他表示，两只大熊猫都很好地经受住了手术考验。据德媒报道，如果“梦梦”受孕成功并顺利产仔，这将是降生在德国境内的首只大熊猫幼崽。

现年5岁的“梦梦”和8岁的“娇庆”都是来自中国四川的大熊猫。它们于2017年夏天来到德国柏林动物园。此次是这对大熊猫抵德后首度尝试受孕。(记者 彭大伟)

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