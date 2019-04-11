联合国安理会审议委内瑞拉局势

联合国安理会10日举行公开会，审议委内瑞拉人道主义局势。

当地时间4月10日，联合国安理会在纽约联合国总部召开会议审议委内瑞拉人道主义局势，中国常驻联合国代表马朝旭在会议上发言。中新社记者 廖攀 摄

负责人道主义事务的联合国副秘书长洛科克、联合国难民署和国际移民组织委内瑞拉难民移民事务联合特别代表爱德华多·斯坦、约翰·霍普金斯大学医学院教授凯瑟琳·佩奇向安理会通报了委内瑞拉近期有关情况。

洛科克称，委内瑞拉近期发生多次大范围断电，医疗系统受影响尤为严重；多个城市的供水和排污系统运转不良，造成生活不便和健康风险；全国范围内粮食价格不断上涨，人们的基本生活受到威胁。斯坦称，由于遭受暴力、粮食紧缺以及贫困等多方面原因，目前已有约370万委内瑞拉人逃离祖国，到2019年底这一数字预计将超过500万。佩奇说，委国内医疗卫生条件不容乐观，药品和医疗用品短缺，麻疹等传染病疫情有加剧迹象。

美国副总统彭斯当天作为美国代表参会并发言。他称美国关切委国内恶劣的人道主义局势，已制裁150多名委政府官员，将继续通过外交、经济手段全面施压，促使委“民主转型”。彭斯暗示美国不排除使用武力，“所有选项都在桌面上”。他还声称联合国应承认自封“临时总统”的瓜伊多。英、法等国代表亦附和彭斯的说法。

俄罗斯代表涅边贾表示，美国对委政府的指控缺乏实据，是将委内瑞拉问题作为地缘政治筹码，俄方坚决反对美国对委政策。他指出，委内瑞拉问题只能通过国内各方对话协商解决，俄方欢迎国际社会推动对话的努力，但反对任何“附带先决条件的斡旋”。

中国常驻联合国代表马朝旭说，中国支持委内瑞拉政府为维护国家主权、独立和稳定所做的努力，主张委内瑞拉事务应该由委内瑞拉人民自主决定。中方呼吁，委内瑞拉朝野各方在宪法和法律的框架内，通过对话协商，寻求政治解决方案。

马朝旭强调，中方反对外部势力干涉委内瑞拉内政，反对对委内瑞拉进行军事干预，反对借所谓“人道主义问题”达到政治目的。“一方面大谈委内瑞拉民生问题，一方面又不断升级对委内瑞拉的制裁，这本身就自相矛盾，目的可疑。”他说，希望有关国家尽快取消对委内瑞拉的单边制裁，为委内瑞拉的经济社会发展创造正常条件，并按照联合国人道主义援助的基本原则，向委提供帮助和支持。

今年1月，委内瑞拉爆发反对现任总统马杜罗的大规模抗议活动，反对派领导人瓜伊多自行宣布就任“临时总统”，获得美国、加拿大、部分欧洲国家以及多个南美国家的认可。2月28日，美俄将各自起草的涉委内瑞拉局势决议草案提交安理会表决，但均未通过。(记者 马德林)

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