以色列大选右翼政党领跑 内塔尼亚胡有望连任总理

综合报道，以色列议会选举9日举行，总理内塔尼亚胡和其主要竞争对手甘茨胜负难分，双方都宣称胜利。不过已接近完成的计票结果显示，内塔尼亚胡所领导的利库德集团和其他右翼政党料将获得大多数议席，可组织联盟政府。这也意味着内塔尼亚胡有望赢得第五个任期，成为以色列在任最久的总理。

报道称，此次以色列议会选举，逾40个政党竞逐议会120个席位，根据完成97%的计票结果，利库德集团与甘茨(Benny Gantz)领导的蓝白党虽然都未将能获得过半席位，但利库德集团与其右翼盟党共赢得65至67席，足以组织联合政府。利库德集团也赢得比2015年的上一届大选多5个议席。

内塔尼亚胡向支持者致辞时说：“利库德集团领导的右翼集团赢得了一场明显的胜利”，但同时也提醒，在正式结果出炉前仍是“漫长的夜晚，也可能是天日”。

据《以色列时报》报道，最后3%仍在计算中的选票属于军人票和海外外交人员票。军人票通常倾向于支持右翼政党。

据悉，正式结果预料最迟于12日出炉，若过程顺利，新政府会在42日内诞生。

内塔尼亚胡还称，美国总统特朗普已在空军一号上向他致电表示祝贺。内塔尼亚胡办公室10日发表声明说，特朗普“热烈祝贺”内塔尼亚胡的当选。

据悉，69岁的内塔尼亚胡先后四次出任总理。然而，今年2月以来，以色列警方陆续宣布完成对他涉嫌卷入的三起案件的调查，认为已有足够证据证明其涉嫌受贿、欺诈和失信罪，多次建议检方提控内塔尼亚胡。

(责编：刘晓琰(实习生)、樊海旭)