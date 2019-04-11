美国陆军工程兵团收到10亿美元政府拨款建造边境墙

当地时间4月10日，美国陆军工程兵团发表声明称，收到来自美国国防部的10亿美元拨款，以新建57英里美墨边境墙。继美国总统特朗普宣布进入“国家紧急状态”后，这是美国政府向施工方划拨的第一笔建墙款项。

美联社消息，声明显示，这笔资金将用于建造两段边境墙，包括在新墨西哥州圣特雷莎新建46英里新墙，以及亚利桑那州尤马新建11英里新墙。参与造墙的承包商将拆除齐腰高的旧围栏，新建高达30英尺的栅栏和5英尺的防爬板。

声明指出，此举将有助于“阻止非法越境和毒品走私”。

据美国媒体“国会山”网站报道，新墨西哥州的新墙由得克萨斯州的SLS建筑公司承包。工程合同金额达7.89亿美元。根据美国国防部公布的合同清单，该工程计划于2020年10月完成；亚利桑那州的工程由蒙大拿州伯纳德建筑公司承包。合同金额达1.87亿美元。预计于2020年9月完工。

修建美墨边境墙是特朗普的竞选承诺，被美国舆论视为他稳固“票仓”、寻求连任的政治筹码。

据美国全国公共广播电台报道，继特朗普于今年2月宣布进入“国家紧急状态”后，这是他绕过美国国会，筹集美墨边境造墙资金，向施工方划拨的第一笔建墙款项。这笔拨款是作为禁毒基金划拨给陆军工程兵团。

值得注意的是，据《纽约时报》报道，特朗普现能筹集到约81亿美元的造墙资金。这一数字远远超过了国会拒绝给予的57亿美元造墙款。

6日，民主党掌控的国会众议院已在美国哥伦比亚特区联邦地区法院提起诉讼，指控特朗普政府逾越宪法授予的行政权力，在没有适用的国会拨款的情况下，动用国会拨给其他政府部门的资金，支出多达81亿美元修建边境墙，违反了拨款条款和宪法分权原则。(完)

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