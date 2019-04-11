美司法部长：2016年针对特朗普竞选团队的“间谍”活动确实发生

美国司法部长威廉·巴尔10日在国会听证会上表示，2016年针对特朗普竞选团队的“间谍”活动确实发生。

此次河内会晤，朝美双方未能达成协议。双方原定于2019年2月28日下午2时5分，签署包括朝鲜无核化措施及美国相应对朝措施等内容的《河内宣言》。

这是巴尔连续第二天就司法部新财年预算在国会作证。与一天前的情况相同，国会议员们密集就“通俄门”调查相关问题向巴尔提出质询。

在耗时22个月的“通俄门”调查过程中，特朗普和共和党人一直抨击特别检察官米勒的调查是非法的。随着调查报告完成，部分国会共和党人要求对调查发起的原因和操作过程展开调查。

美国媒体报道称，巴尔组建了一个特别小组，以审查联邦调查局(FBI)为何要开启“通俄门”调查。有议员当天就这一审查的意图提出疑问，巴尔给出了上述理由。

巴尔进一步澄清说，自己并未组建相关的团队，但确实有意让一些同事帮他整合信息，以确定是否有需要进一步审查的领域。他同时强调，这并不是要对FBI发起调查。自己有责任确保政府的权力不被滥用。

巴尔拒绝讨论这一说法的依据和具体所指。当有议员指出“间谍”活动的说法具有不必要的煽动性时，巴尔又改口将其称之为“未经授权的监控行为”。

美国舆论普遍认为，巴尔此话暗示了开启“通俄门”调查的过程存在不当行为，是对总统立场的有力支持。他这一具有倾向性的表态随即招致国会民主党人的批评。他们指责司法部长丧失了应有的独立性。

美国总统特朗普10日亦在白宫再次抨击“通俄门”调查是非法的。他对记者说，希望司法部长追溯该调查的起源，因为这是一场非法的“政治迫害”。

美国国会众议院议长佩洛西在当天接受美联社采访时表示，她“非常关切”巴尔处理“通俄门”调查的方式，并指责巴尔为特朗普的政治目的服务。“他不是唐纳德·特朗普的司法部长，他是美国的司法部长。我不信任巴尔，我信任米勒。”(记者 陈孟统)

(责编：刘晓琰(实习生)、樊海旭)