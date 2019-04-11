再拖半年！英国脱欧迎来“缓冲期” 停滞还是转机？

英国脱欧进程又迎来新变动，当地时间10日，欧盟召开紧急峰会，一致决定将英国脱欧期限再次延至10月底。英国脱欧僵局始终未解，脱欧期限也一拖再拖。未来半年“缓冲期”里，脱欧协议能否顺利过关？英国是否会迎来提前大选？这场脱欧“大戏”又将迎来哪些新的冲突和转机？

当地时间3月29日，英国议会表决脱欧协议，以344票反对、286票支持，第三次否决首相特蕾莎·梅的脱欧协议。

一拖再拖！欧盟同意脱欧延至10月底

10日，欧盟召开紧急峰会商讨英国延期脱欧事宜，欧洲27国领导人经过商讨，最终同意英国脱欧期限灵活延至10月底，在6月欧盟还将对此决定再次评估。

欧洲理事会主席图斯克发推文称，“欧盟27国和英国已同意灵活延长至10月31日。这意味着英国需要额外6个月的时间来寻找可能的最佳解决方案”。

原本，3月29日是英国正式启动脱欧程序的日子，但在英国议会下院连续三次否决特蕾莎·梅政府和欧盟达成的脱欧协议后，欧盟不得不在3月21日第一次同意英国延期脱欧。但欧盟同时规定，英方必须在4月12日前给出新的方案，否则仍将面临无协议脱欧的风险。

大限将至，整个英国依旧无法拿出一项得到大多数人赞同的脱欧方案。4月8日，英国通过一项法律，要求梅政府排除无协议脱欧的可能，并向欧盟再次寻求延期。该法案还规定，如果欧盟确定脱欧新日期，议会将不能再度提出异议并要求重新与欧盟谈判。这意味着英国或将接受欧盟提出的任何延期附加条件。

梅本希望欧盟将脱欧期限推迟到6月30日，但欧盟方面却认为该请求将“增加一系列短期延期和紧急峰会的风险”。

分析称，为了避免屡次延长脱欧日期所引发的欧洲经济混乱以及人们对“无协议脱欧”的忧虑，欧盟考虑是否可以在一年的时间内，让英国灵活地推迟脱欧的期限。但10日27国领导人经过激烈争论，最终决定将期限推迟至10月31日。

至此，英国脱欧进入漫长“加时赛”阶段。仔细一算，距离2016年的脱欧公投已过去1000多天，但故事却比“一千零一夜”还长。

当地时间2018年3月19日，脱欧谈判欧盟首席谈判代表巴尼耶(图右)与英国脱欧事务大臣戴维斯(图左)共见记者，宣布双方迈出“决定性一步”，就脱欧过渡期安排等议题达成协议，但棘手的英国北爱尔兰与爱尔兰边界问题仍悬而未决。中新社记者 德永健 摄

悬而未决 英欧关系仍在悬崖边

然而，即便有了新的缓冲期，“关税同盟”和“北爱尔兰边界”等深层次分歧依然如同“达摩克里斯之剑”般高悬在英国和欧盟的头上，英欧关系仍在悬崖边徘徊。

当地时间4月1日，英国议会下院连续否决了4项脱欧协议的替代方案，实际上反映了英国民意在脱欧问题上的撕裂。

据报道，研究公司BritainThinks对2004名英国人进行了调查研究。结果发现，在脱欧公投结束近三年后，30%的人表示，他们仍然坚定地支持脱欧，34%的人则同样坚定地反对脱欧。

硬脱欧、软脱欧、不脱欧，毫不妥协的各方势力几乎让通过新的脱欧协议成为“天方夜谭”，尽管英国议会已经立法，但无协议脱欧的风险并没有被真正排除。

此外，将于5月底举行的欧洲议会选举也将英欧双方推入尴尬的境地。

报道称，保守党议员对于选民在英国脱欧公投三年后被要求投票选举欧洲议会议员感到愤怒，他们担心这次选举会遭到许多保守党成员的抵制，并让极右翼和新脱欧政党坐享其成。

欧盟方面也有类似的担忧。德国总理默克尔表示，她支持英国延期脱欧，但条件是延期不能干扰欧盟机构的正常运作。法国总统马克龙则更为强硬地表示，希望在英国延期脱欧的时间里，严格限制英国在欧盟的权力。

3月23日，在欧盟同意英国延迟脱欧、英国脱欧前景仍面临“灾难的不确定性”困境之际，伦敦市中心举行了大规模呼吁举行“第二次脱欧公投”的示威游行。中新社记者 张平 摄

从“闹剧”到“僵局” 脱欧阴影下的英国众生相

在这跌宕起伏的“一千零一夜”里，英国经历了民意的撕裂，政府威严的殆尽，跨国企业满的“出逃”以及经济下行风险加剧。脱欧早已从最初的政治“闹剧”演变为严重的社会危机。

脱欧带来的不确定性已经对英国经济带来严重的负面效应。英国零售商协会数据显示，今年2月，英国零售额仅增长0.5%。这一数字在2018年同期为1.6%。

国际货币基金组织(IMF)将英国今年的经济增长预期从三个月前的1.5%下调至1.2%，为2009年以来的最低水平。

经济不景气对商人的影响最为直接。越来越多的英国公司已经启动了各自的应急预案，一些跨国公司甚至开始把人员和生产基地迁往其它国家。

据英国广播电视新闻报道，包括索尼公司、戴森公司、铁行轮船公司(P&O)等在内的数家国际一流公司已经宣布了“出走”方案。

对于普通的英国民众来说，脱欧给他们的日常生活带来了巨大的麻烦。

据研究公司BritainThinks的调查，有83%的受访英国人表示，已经受够脱欧话题每天出现在新闻上；64%的人相信参与脱欧话题引起的焦虑对精神健康有害；还有超过三分之二的人认为，对脱欧的消息听得越多，越感到困惑。

脱欧的不确定性还导致英国发生了许多令人哭笑不得的事件。由于担心“无协议脱欧”可能导致商品短缺，英国人最近开始“恐慌性购物”以备不时之需，其中购买最多的商品是红酒、厕纸和意大利面。

英国Politico网站曾评价道，脱欧就像黑洞，它吞噬能量、光线和物质。没有其他新闻，没有其他思考，除了脱欧什么都没有，这会把每个人都逼疯。

各方分歧难弥 脱欧结局还剩几种可能？

有分析称，随着此次延期决定的发布，10月31日后，英国申请再次延期的可能性极低，因此，英国脱欧“大结局”的可能性实际正在减少，目前来说有以下几种情况：

【有协议脱欧】

英国议会在10月31日之前通过英国政府与欧盟达成的协议，有序离开欧盟。

据悉，如果英国政界人士就所谓的“软脱欧”达成协议，很可能会在议会获得通过，并受到欧盟的欢迎，从而让英国在未来几个月里有序地退出欧盟。但它也可能在保守党和工党内部引发裂痕，脱欧派可能会集体辞职抗议。

【无协议脱欧】

尽管英国议会已经立法要求避免此种情况，但若英国国内仍无法在规定期限内通过一项脱欧协议，欧盟又拒绝再次延长脱欧日期，无协议脱欧情况仍可能会发生。

有分析称，如果发生这种情况，阻止英国崩溃的唯一方法将是政府选择“核选项”，即撤销退出欧盟的决定。这将对英国的国际形象产生极大的消极影响。

【举行第二次脱欧公投】

据英国《独立报》网站4月6日报道，民调显示，无论最终结果如何，大多数英国民众现在支持就英国脱欧举行终极公投。

两大政党的主要成员都表示，公投可能是未来的出路。

直到现在，英国国内唯一达成的共识依旧只有不确定尽头的延期，脱欧这场超长剧的结局究竟如何，目前仍无人知晓。(陈爽)

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