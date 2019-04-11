文在寅抵美将与特朗普会谈 拟就无核化提折中方案

据韩国国际广播电台(KBS)报道，韩国总统文在寅抵达美国华盛顿，开始访美日程。他将于当地时间11日中午与美国总统特朗普举行会谈。

资料图：韩国总统文在寅。中新社发 平壤联合采访团供图

文在寅抵达美国后，首先与负责美朝工作协商事务的美方高层人士会晤，包括美国国务卿蓬佩奥、国家安全事务助理博尔顿和副总统彭斯。文在寅将强调尽快与朝鲜重启对话的必要性。

韩美首脑会谈将于11日举行。美国与朝鲜对无核化方式的要求不同，据报道，文在寅将在会谈中提出折中方案，即在美朝达成一揽子协议后，根据朝鲜所采取的无核化措施，缓和部分对朝制裁等，分阶段为朝鲜提供补偿，但关键在于特朗普是否会同意这一方案。

在会谈中，文在寅还将邀请特朗普访问韩国。此外，在举行韩美首脑会谈后，将正式推动朝韩首脑会谈。

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