澳大利亚总理莫里森宣布将于5月18日举行大选

综合报道，当地时间11日早上，澳大利亚总理莫里森宣布，将在5月18日举行联邦选举。

资料图：澳大利亚总理莫里森。

总督彼得·科斯格罗夫宣布第45届议会于4月11日解散。澳大利亚选举委员会发布了选举时间表，所有候选人需要在4月24日周三中午宣布，提前投票从4月29日周一开始，选举日在5月18日周六。

莫里森称，“我们生活在全世界最棒的国家”，而这次选举将决定澳大利亚的未来十年。

反对党领袖比尔·肖滕说，他“准备好参加选举”，并宣布这次选举是一个在改善医疗保健和削减服务之间作出的选择。

最新民调显示，在野工党有望赢得胜利，但随着保守派联合政府上周在预算案中宣布削减所得税，工党上月的八个百分点领先优势如今已缩小至四个百分点。

(责编：刘晓琰(实习生)、樊海旭)