调查：韩国双职工夫妇女性做家务时间远超男性

据韩国《中央日报》报道，当地时间4月10日，韩国保健社会研究院公布一项调查显示，韩国双职工夫妇中女性做家务的时间为男性的7.4倍，育儿时间是男性的3.5倍。

据报道，韩国保健社会研究院日前开展了“为工作生活平衡夫妇时间分配及政策课题”的研究。

研究结果显示，在韩国，双职工夫妇工作日的工作时间为男性546.8分钟，女性为412.4分钟，男性工作时间为女性的1.3倍。而工作日中承担家务劳动的时间则为男性17.4分钟，女性129.5分钟，女性为男性的7.4倍。

工作日中男性育儿时间为14.9分钟，女性为52.2分钟，女性为男性的3.5倍。而工作日中的闲暇时间男性为215.8分钟，女性为215.5分钟，并没有太大差异。

而从双职工夫妇的周末时间分配来看，男性承担家务的时间为41分钟，女性为176.4分钟，女性比男性多135.4分钟(4.3倍)。从周末的育儿时间来看，男性为28.8分钟，女性为48.6分钟，女性比男性多19.8分钟(1.7倍)。从周末的闲暇时间来看，男性为410.4分钟，女性为362.4分钟，女性比男性少48分钟。

(责编：刘晓琰(实习生)、樊海旭)