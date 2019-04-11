多吃坚果少吃盐 研究：饮食习惯决定寿命长短

据外媒8日报道，一项最新调查显示，饮食问题造成全球每年1100万人过早死亡。这份发表在《柳叶刀》上的研究发现，日常饮食是人类健康的杀手，全球五分之一人的死亡与饮食不健康有关。

食盐过量造成寿命减短

据报道，食盐过量是造成人们减寿的最大原因。面包、酱油以及加工食品中都有许多盐。

该报告的最新分析，是利用对各国饮食习惯的评估来判断多少过早死亡是与饮食有关。科研人员说，研究主要针对“非健康”饮食对心脏所造成的伤害以及对诱发癌症的影响，而不是肥胖问题。

研究结果显示，吃盐过多造成全球每年300万人死亡，食用全谷类食品过少导致300万人死亡，吃水果过少则导致200万人死亡。

此外，坚果类、植物种子、蔬菜、富含欧米伽-3的海产品以及纤维等食用不足也是造成人们过早死亡的主要原因。

心血管疾病成与饮食有关的主要死因

心血管疾病是跟饮食有关的最主要死因，食盐过多会导致血压增高，从而增加心脏病和中风的危险。

据报道，盐可以对心脏和血管产生直接影响，导致心脏衰竭等。而多吃全谷类食品、水果和蔬菜则对心脏有好处。它们可以起到保护心脏的作用，并降低心脏病风险。

除心血管疾病以外，癌症和二型糖尿病也是与饮食有关的另外两大死因。

坚果和植物种子食用最少

根据该研究，在全世界各国人们膳食中吃得最少的健康食品就是坚果和植物种子。

英国剑桥大学的尼塔 福罗希教授(Nita Forouhi)表示，坚果和植物种子食用过少，可能跟人们认为这些食品能量高，容易引起人发胖有关。

近年来，人们一提非健康食品就会想到脂肪、糖等。同时，还有红肉和加工肉与癌症之间的联系。

但是专家表示，虽然以上食品摄入过多的确对人体有害，但与进食全谷类、水果、坚果、植物种子和蔬菜过少相比，危害还算轻的。

研究人员说，从全世界范围来看，饮食不佳可以导致人的预期寿命减少两年。

据报道，西班牙和以色列是全球范围内非健康饮食致死人数最低的国家。但东南亚、南亚以及中亚则正好相反。

在以色列，与饮食有关的死亡人数中，每10万人中有89个。但在乌兹别克斯坦，每10万人中就有892人由于不健康饮食而死亡。

专家建议关注饮食健康

美国华盛顿大学的教授莫里说，“无论你的体重如何，饮食质量很关键。”

他的建议是，多吃全谷类、水果和蔬菜、坚果及植物种子类食品，同时尽量减少食盐。

福罗希教授警告道，如果公众知情并有能力会做出更加健康的选择，但如果商店货架上到处是买一送一的不健康食品，那健康饮食的建议就会失灵。

两位教授一致认为，人们需要转移重心，从关注营养成分(脂肪/糖/盐)问题转移到吃什么食物才健康。

(责编：刘晓琰(实习生)、樊海旭)