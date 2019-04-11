印度发明更快更好培养表皮细胞成分的水凝胶

印度理工学院孟买分校的研究人员使用由聚丙烯酰胺制成一种无细胞毒性的水凝胶，代替传统的塑料组织培养皿，可在实验室中培养更多的表皮主要构成细胞——角质形成细胞。
研究人员在英国《皇家化学学会进展》期刊上报告说，这种新方法利用细胞与材料之间的张力，使功能角质形成细胞快速繁殖，并不依赖饲养层或任何外源性药物。饲养层是指在细胞培养皿上铺展开的饲养细胞层。
研究小组发现，相对不那么坚硬的水凝胶基质可使角质形成细胞快速增殖到第25代，而塑料板上的细胞在12-15代后停止生长。此外在水凝胶上生成的角质形成细胞的愈合能力也更好。
角质形成细胞是表皮的主要成分，约占表皮细胞的90%以上。角质形成细胞的迅速繁殖，对治疗慢性创伤和烧伤患者至关重要。
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