人民网>>国际

欧盟决定英国脱欧灵活延期至10月底 英首相已接受

2019年04月11日09:13  来源：人民网-国际频道
 

人民网讯 据英国媒体报道，欧盟10日召开紧急峰会商讨英国延期脱欧事宜，欧洲领导人经过商讨，最终同意英国灵活延期脱欧至10月底，在6月欧盟还将对此决定再次评估。英首相特蕾莎·梅已经接受了这一提议。

欧洲理事会主席图斯克在会见了特蕾莎·梅之后说，尽管脱欧期限延期至10月31日，但只要特蕾莎·梅的脱欧协议在英国议会获得批准，英国还是可以提前离开欧盟。图斯克补充道，在英国离开欧盟之前，“它仍然扮演一个欧盟成员国的角色，拥有它作为成员国的所有权利，是欧盟的亲密朋友和值得信任的盟友，以期在未来还能有真诚的合作。”

图斯克还建议今年晚些时候甚至还可以再延长一段时间，在延长期内，“进程将完全掌握在英国手中”，但他告诫英国不要浪费时间。

欧盟委员会（European Commission）主席容克与图斯克一起表示，任何协议都不会是一场“灾难”。马耳他总理约瑟夫马斯喀特（Joseph Muscat）在推特上表示，这一延期是“明智的”，因为它将给英国充足的时间来“选择最终适合自己的方式”，并补充说，“6月的审查”将允许欧盟27国共同参与“评估形势”。（刘晓琰）

 

(责编：贾文婷、常红)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载
 

深度阅读

国际人士积极评价中国经济活力和发展预期 今年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会关键之年。政府工作报告对2018年政府工作成果进行了提纲挈领的回顾总结，并对2019年工作计划进行了谋篇布局，不仅交出了一份亮眼的成绩单，也列出一份详尽的行动表。海外舆论高度关注今年中国两会，期待中国出台新政策、带来新机遇，释放更多积极信号，同时对2019年中国的经济活力和发展预期表达了乐观态度。专家表示，未来“中国怎么走，世界其他地方就会怎么走”【详细】

国际|国际观察|外媒关注

妙语连珠回应媒体关切 佳句频出亮出中国主张 3月8日上午，十三届全国人大二次会议新闻中心举行记者会，国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”回答中外记者提问。会上，王毅就中外记者提出的国际热点问题进行回应，全程妙语连珠、佳句不断，亮出了新时代中国特色大国外交的立场和主张。【详细】

国际|国际观察|外媒关注
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved