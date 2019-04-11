欧盟决定英国脱欧灵活延期至10月底 英首相已接受

人民网讯 据英国媒体报道，欧盟10日召开紧急峰会商讨英国延期脱欧事宜，欧洲领导人经过商讨，最终同意英国灵活延期脱欧至10月底，在6月欧盟还将对此决定再次评估。英首相特蕾莎·梅已经接受了这一提议。
欧洲理事会主席图斯克在会见了特蕾莎·梅之后说，尽管脱欧期限延期至10月31日，但只要特蕾莎·梅的脱欧协议在英国议会获得批准，英国还是可以提前离开欧盟。图斯克补充道，在英国离开欧盟之前，“它仍然扮演一个欧盟成员国的角色，拥有它作为成员国的所有权利，是欧盟的亲密朋友和值得信任的盟友，以期在未来还能有真诚的合作。”
图斯克还建议今年晚些时候甚至还可以再延长一段时间，在延长期内，“进程将完全掌握在英国手中”，但他告诫英国不要浪费时间。
欧盟委员会（European Commission）主席容克与图斯克一起表示，任何协议都不会是一场“灾难”。马耳他总理约瑟夫马斯喀特（Joseph Muscat）在推特上表示，这一延期是“明智的”，因为它将给英国充足的时间来“选择最终适合自己的方式”，并补充说，“6月的审查”将允许欧盟27国共同参与“评估形势”。（刘晓琰）
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