泰国曼谷著名购物商场酒店突发火灾 至少2死17伤  

人民网讯 据联合早报网报道，泰国曼谷连接著名购物商场中央世界（Central World）的酒店10日下午突发火灾，造成至少2死17伤。据报道，其中1人从八楼跳下逃生时丧命。大火原因有待调查。

曼谷中央世界管理部门表示，酒店八楼的一个文件储存室当地时间下午5时40分突然起火，事发时商场人流众多，大批民众紧急疏散，现场一度传出爆炸声 。消防员接报到场，下午6时10分扑灭火势。现场多个楼层之后仍然冒烟，消防员需要戴氧气罩进出火场。事发正值下班高峰期，现场一带交通拥挤，消防车及救援车难以第一时间到达现场。

曼谷市政府表示，其中1人当场证实死亡，另外1人送院后不治，但当局未公开死伤者身份。当地媒体引述目击者说法，见到至少2人从八楼爬出窗外逃生，结果双双由高处坠下。

中央世界位于曼谷市中心，为当地热门旅游景点。（老任）

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