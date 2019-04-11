二战轰炸东京仅存美军飞行员辞世 享年103岁

人民网讯 据法新社华盛顿9日电，第二次世界大战期间，驾驶B-25轰炸机的杜立德空袭队，执行机密轰炸任务震慑日本，而全队仅存的前美军飞行员柯尔中校9日与世长辞，享年103岁。

美国空军参谋长古德芬（David L. Goldfein）发推文表示：“柯尔中校（Dick Cole）已卸下属世的羁绊，并与杜立德空袭队（Doolittle Raiders）的战友们团聚了。”古德芬说：“我们向柯尔家属表达无尽的感激与哀悼之意，我们将自豪地承接柯尔与他的战友托付给我们的不朽遗志。”

据美国媒体报道，杜立德空袭队共有80位飞行员，而高龄103岁于得州辞世的柯尔是仅存的最后一人。柯尔是杜立德空袭队指挥官杜立德（James Doolittle）中校的副驾驶。杜立德领导的杜立德空袭队共有16架B-25轰炸机，每架飞机组员5人。1942年4月18日，即日本偷袭珍珠港4个月后，杜立德空袭队的轰炸机自美军航空母舰“大黄蜂号”（USS Hornet CV-8）甲板起飞，当时大黄蜂号已航行至距离日本数百公里的位置。（老任）

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