这份联合声明对中欧双方都有利(望海楼)

4月9日，李克强总理同欧洲理事会主席图斯克、欧盟委员会主席容克共同主持第二十一次中国－欧盟领导人会晤。会晤后，双方一致同意发表联合声明。这充分表明：中欧领导人会晤取得了积极成果，形成了相当的共识，利于深化中欧和平、增长、改革、文明四大伙伴关系。此前一些外媒“谈不成”的预言不攻自破。

中欧联合声明，对于中欧双方都有利。李克强总理说，这份联合声明不是一般的表态性文件，而是明确了中欧下一阶段共同努力的方向，是一份内容丰富、成果丰硕的文件。图斯克说，达成联合声明，这是我们共同的胜利。容克说，我们对中国有信心，我们对中欧关系有信心。

关于这份联合声明的重要性，还可以从多个角度观察。

首先，承上启下。作为由李克强总理同图斯克、容克共同主持的第5次，也是本届欧洲理事会和欧盟委员会任内最后一次中欧领导人会晤，此次会晤后双方达成并发表联合声明，无疑具有承上启下的意涵和标识性价值。对欧盟来说，如何处理中欧关系，尤其是双边关系中的分歧，是个无法绕开的话题。是选择从战略高度出发，求同存异、务实对话磋商，还是选择互怼和对抗，事关中欧关系未来走势，事关中欧甚至世界人民福祉。此次经过“50多个小时卓越的谈判”达成的联合声明，为新一届欧盟机构留下了相对宽松的氛围和积极的中欧关系。这一联合声明也昭示了双方深化战略合作的强烈愿望和解决分歧的积极态度，值得赞许。

其次，务实具体。联合声明全面、具体、务实，具有前瞻性，堪称未来一段时间深化中欧关系和战略合作的任务图和时间表。此前习近平主席访欧为中欧关系发展明确定调，为中欧全面战略伙伴关系注入新的动力。此次联合声明具有一系列突出特点。其一，体现了中欧双方切实深化双边战略合作的强烈意愿和对相关问题的高度共识。其二，全面、具体、务实。声明涵盖中欧双边关系、全球挑战和治理、外交与安全政策等双边关系和国际事务等，列明了24项双边关注内容——从5G到人文交流，不一而足，全面阐述了各自立场和达成的共识。其三，对相关具体事项，列出了具体目标、时刻表、线路图和执行机制与架构，具有很强的操作性。其四，声明还着眼于夯实和规划2020年以后的中欧合作关系。

第三，富有雄心。中欧双方求同存异，尤其是中方积极回应了欧盟方面的关切，展示了坚持对外开放、务实推进中欧全面战略伙伴关系的积极态度和雄心。对于欧盟近年来一直焦虑担忧和执着表达的关切，如中欧投资协定、实质性改善市场准入、政府采购、强制技术转移、地理标志协定、中国“一带一路”倡议和欧盟亚欧互联互通战略对接、人权问题等，声明中均体现了中方的积极回应和相关承诺。其中，有关中国积极准备加入世贸组织《政府采购协定》事项中，“中方愿以富有雄心的方式改进其出价”的表述尤其引人注目。这与前不久颁布的《外商投资法》一起，展现了中方不断扩大对外开放，高度重视中欧关系，坚持多边主义，支持欧盟团结发展的一贯立场和战略思维。

据悉，中欧联合声明正式通过后，会场上响起了长时间的掌声。这掌声为中欧关系响起，也为中欧未来响起。

（作者为复旦大学欧洲问题研究中心/中欧人文交流研究中心主任，欧盟“让·莫内”讲席教授）

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