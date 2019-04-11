S-400在美土间打入一个楔子（环球热点）

俄罗斯S-400防空导弹系统。

来源：俄罗斯卫星通讯社

近日，美国与土耳其因后者购买S-400系统再次隔空示强。“美国与土耳其多年来的僵局已接近转折点。”英媒对眼下的美土关系给出了这样的评价。

俄罗斯卫星通讯社4月9日报道，土耳其总统埃尔多安公开拒绝美国的警告，决定遵守与俄罗斯签订的购买S-400防空系统协议，并表示相关工作已准备就绪。与此同时，美方已停止向土方交付F-35隐形战机。

分歧加大

“土耳其与俄罗斯的武器交易在北约联盟的核心划开了一道裂痕。”英国《泰晤士报》网站报道称。

自土耳其计划购买俄罗斯S-400防空系统以来，美土龃龉不断。经历去年末两国外交关系的短暂升温后，这两个北约成员国再次陷入僵局。

据路透社报道，美国已停止向土耳其交付与F-35隐形战斗机相关的设备。这是在土耳其计划购买俄罗斯导弹防御系统的情况下，美国采取的第一个具体举措。

美国《防务新闻》报道称，分析人士担心，土耳其同时使用S-400和F-35战斗机有可能破坏F-35的安全性。

“土耳其是时候作出决定了：是希望留在一个历史上最好的军事同盟之中做关键的合作伙伴，还是通过考虑欠妥的决策来破坏这一合作关系的安全？”在智库大西洋理事会主办的一场北约70周年论坛中，美国副总统彭斯如是说。

对此，土耳其也迅速回击。在社交媒体推特上，土耳其副总统欧克泰回应：“美国是时候作出决定了：是继续做土耳其盟友，还是与恐怖分子进行合作，将友谊置于风险境地？”

据多家外媒报道，土耳其如果继续执行该协议，可能引发美国制裁。

“近年来，美土已成为一对麻烦不断的伙伴。”上海外国语大学中东研究所副所长孙德刚在接受本报采访时指出，围绕居伦运动、叙利亚库尔德武装、土内政变化、土以关系等一系列问题，美土之间分歧不断加大。

各有诉求

据“今日俄罗斯”电视台网站4月4日报道，俄罗斯外交部称，美国之所以强迫土耳其放弃购买俄罗斯S-400系统，是因为华盛顿在谋求自身经济利益。

“确保美国军工财团的垄断利益，是美外交政策的考虑之一。”外交学院国家软实力研究中心主任姚遥在接受本报采访时表示，当前，一些欧洲领导人想摆脱对美武器依赖的现状，土耳其的行为可能引发连锁效应。他还表示：“土耳其历来是美国与俄罗斯争相施展影响力的地缘枢纽，在土俄战略关系日益紧密的背景下，美国的焦虑感不言自明。”

《华尔街日报》网站在报道中也称，俄罗斯等国正走近海湾地区的军火买家，引发华盛顿担忧。

“土耳其购买俄S-400，表明其不甘心做北约和美国‘小兄弟’的决心。”孙德刚认为，埃尔多安总统执意购买S-400，体现出的是土耳其外交政策的变化，即从冷战后对西方“一边倒”到新时期“东西方平衡”政策的改变。

自埃尔多安上台后，土耳其政府对外展现出了鲜明的自主姿态。“从自主研制‘希萨尔’导弹系统，到购买俄罗斯S-400防空系统，土耳其追求武器装备自主化的战略意图很明显。”姚遥说。

保持同盟

“两国总统将讨论俄罗斯向土耳其武装部队供应S-400防空导弹系统合同的问题。这是一个非常引人注目的项目。”俄罗斯《消息报》援引俄总统助理尤里·乌沙科夫的话称，埃尔多安于4月8日赴俄与俄总统普京共商合作事宜。

不过，这并不意味着土耳其与美国彻底翻脸。

近日，土耳其媒体报道了土外长恰武什奥卢访美期间对记者的讲话，他说：“S-400的交易已成定局，我们对包括美国在内的所有人说：不论对于你们，还是对于北约，这不会有任何风险，该系统将在我们的控制之下。”他补充道：“我们的安全需要这些系统，因为我们无法从盟友那里购得它们，我们被迫在俄罗斯采购。”

另一方面，美国也希望土耳其能“回心转意”。美国《国会山报》报道称，除了“硬”的一手，美国也抛出“橄榄枝”，表示愿以“折扣价”向土方出售“爱国者”防空导弹系统。

“只要美国的军事超强地位还在，军事同盟关系就会继续保持，当然紧密程度也会持续松动。”姚遥分析称，随着美国实力和控制力下降，美土双方“控制”与“反控制”的矛盾摩擦会不断，但不会出现无法收拾的局面。

也许正如美国布鲁金斯学会网站文章指出的，“土耳其逐渐远离西方，但实际上并不会退出跨大西洋联盟。”

姚遥表示：“随着美国整体实力下降和控制力减弱，这种现象在一些北约成员国中会日益明显，俄罗斯也会借助这一战略动向，继续在美国和北约盟国之间‘打楔子’，分化瓦解美国的军事同盟体系。”

“鉴于北约和俄罗斯存在的结构性矛盾，土耳其购买俄S-400防空系统，势必进一步加剧北约与俄罗斯的战略猜疑。”孙德刚分析称。

(责编：刘晓琰(实习生)、樊海旭)