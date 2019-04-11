推动菲中合作是我的本分

林育庆介绍“世界杂交水稻之父”袁隆平赠予的手迹“知识、汗水、灵感、机遇”。

关向东摄

菲律宾“热带杂交水稻大王”林育庆，日前被推举为菲华商联总会（简称“商总”）新一任理事长。林育庆在接受采访时表示，菲中之间的友谊深深根植在民间，两国民间经贸往来从未中断。

菲华商联总会创建于1954年，如今有全菲170个华侨华人社团加盟，是菲律宾规模最大的华商组织。商总不仅为菲律宾华人提供援助，也对菲律宾的发展起到极大的促进作用，近年更是多次组团访华，接待中国访菲代表团，搭建中菲经贸往来、地方交流的平台。

采访在林育庆的办公室进行。大班台上，放着地球仪、菲中两国国旗，墙上是巨幅菲律宾山川照片。一侧柜上，摆放了多幅林育庆与菲中政商人士的合影，其中有现任总统杜特尔特。林育庆特别指看他与“世界杂交水稻之父”袁隆平的合影以及袁隆平赠予的手迹“知识、汗水、灵感、机遇”。他说，袁隆平激励我永不松懈。

林育庆毕业于国立菲律宾大学机械系。20世纪70年代，他的好友、后来当选菲律宾总统的约瑟夫·埃斯特拉达表示，如果当选国家总统就优先发展农业，向中国学习，了解如何做到让十几亿人口粮食自给自足。林育庆闻之，即投身水稻科研。

20世纪90年代，林育庆前往中国拜访“杂交水稻之父”袁隆平。随后数十年，袁隆平多次来菲，帮助林育庆研究如何让源于中国的杂交水稻技术在热带“落地”。

2001年1月17日，林育庆推出了菲律宾第一个热带杂交水稻品种“SL-8H”。袁隆平评价：“西宁8号（即SL-8H）是适合热带地区种植的高产、优质、多抗的先锋杂交稻。”如今，“热带杂交水稻”在全菲超过40万公顷农地种植，提高了菲律宾粮食安全，且已推广到印尼、缅甸、越南、老挝、柬埔寨等东盟国家。

林育庆表示，数十年与中国业界的合作让他相信，菲中两国民间的经贸往来、业界合作始终非常实在，他有信心未来合作会更加深入。

如何看菲律宾华人在菲中关系中的作用？林育庆说，菲律宾华人勤劳务实，对菲律宾整个社会发展的贡献得到菲政府和民间的肯定。作为菲律宾华人，无论何时，推动菲中两国友好与合作，是他的必然之选，是本分。

如何令中国业界对菲中合作有信心？林育庆分析说，菲律宾不仅物产丰富，且有1亿多人口，近几年GDP增长都达到6%以上，现政府推出“大建特建”计划，所以菲律宾不仅有市场，且发展空间很大。菲律宾是讲英语人口最多的国家之一，且非常重视教育，劳动力素质不错，被世界各国争相聘请。比如，菲律宾本土有200多万人在国际商务外包中心工作，每年为菲律宾赚取200多亿美元外汇；1000多万海外劳工在全球从事护士、教师、家佣、船员、油田工程师、家庭看护师等职业，他们中许多都是大学毕业，一年可寄回300亿至500亿美元外汇。这证明菲律宾人不但有很强的购买能力，且一旦外资企业需要，通过菲律宾完善的教育体系，可以较快培养起产业工人和技术人员。

在菲中关系全面提升、菲律宾经济突飞猛进的新形势下，商总新理事会怎样开拓新局面？林育庆表示，商总将推动菲华业界积极抢占菲中合作先机，还会努力融合老侨、新侨，并积极引导中资、华资投向对菲中都有利的产业。

（来源：中国侨网）

(责编：刘晓琰(实习生)、樊海旭)