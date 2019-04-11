海尔“智能＋5G大规模定制验证平台”亮相汉诺威工业博览会

日前，2019年汉诺威工业博览会在德国汉诺威举行，本届展会吸引了来自全球75个国家和地区的6500家参展商。展会期间，海尔工业互联网平台COSMOPlat发布了其全球首创的“智能＋5G大规模定制验证平台”，成为展会上备受关注的亮点。

据了解，“智能＋5G大规模定制验证平台”是海尔COSMOPlat工业互联网平台大规模定制示范线的4.0版本。经过3次更新换代，验证平台能够对机器视觉、智慧物流、数字化产品、虚实融合等工业环境下的5G未来应用进行测试，集聚大量工业数据进行“智能+”的分析，输出5G环境下的智能制造升级解决方案，为制造业转型升级带来新的推动力。

在展会现场，用户体验了家电产品的“大规模定制”。通过搭载人工智能图像识别技术的大屏幕，用户可以进行个性化定制下单；下单后，借助贯穿整条生产线体上方的组合屏幕，用户可以查看产品的生产进度以及所有工位设备的运行情况；当产品包装完成后，系统会根据订单信息，对工艺流程进行仿真测试验证，并自动为产品分配最佳仓储库位；最终，用户通过与平台进行信息匹配，就可以拿到专属的定制产品。

“在人工智能和5G技术的优化升级下，海尔COSMOPlat所代表的工业互联网创新实践，是大家所期待的海内外最佳解决方案。”在汉诺威工业展上，德国工业4.0之父、德国工程院董事会主席孔翰宁在参观完海尔展区后由衷地感叹。

据介绍，汉诺威工业博览会是有着70多年历史的国际第一大工业展会。其作为全世界工业领域一向的目光焦点，不仅规模大，更具有风向标意义——指引着全球工业的未来。今年的展会以“产业集成——工业智能”为主题，进入“实战状态”的5G技术及融合人工智能等元素的工业互联网解决方案备受瞩目。

(责编：刘晓琰(实习生)、樊海旭)