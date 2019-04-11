秘鲁成中企投资拉美优选目的地

本报电 （记者王珂）中国-秘鲁自贸协定升级第一轮谈判暨中秘自贸区委员会第二次会议近日在京举行。商务部国际经贸关系司司长张少刚表示，目前，秘鲁已成为中国在拉美地区第四大贸易伙伴和第二大投资对象国。自贸协定签署后，中国即跃居秘鲁第一大贸易伙伴，也是其主要投资来源国。目前，秘鲁已成为中国企业赴拉美投资的优选目的地，在秘中资企业数量已达到170余家，比自贸协定实施前增长了近7倍。

据介绍，中秘自贸协定于2009年4月签署，2010年3月生效，是中国已签署货物贸易自由化水平最高的自贸协定之一。自协定实施以来，两国货物贸易进出口总额累计超过1200亿美元。其中，2018年，双边货物贸易额达231亿美元，同比增长14.7％，是协定实施前的3.6倍。2018年前三季度，中秘双边服务贸易进出口额达12.2亿美元，同比增长33.4％。此外，中秘自贸协定还为扩大双向投资创造了更加稳定、透明的制度环境。

“中秘自贸协定使双方互通有无，给两国企业和人民带来了实实在在的好处。”张少刚说，得益于中秘自贸协定的顺利实施，双方各自优势产品以更优惠的价格、更便利的渠道进入彼此市场。秘鲁的鲜葡萄、鳄梨、鱼油、蔓越莓等产品陆续登陆中国市场，丰富了中国消费者的选择。中国的手机、汽车、摩托车、工程机械等在秘鲁市场表现不俗。中秘自贸协定充分发挥出两国经济的互补性，挖掘出双边贸易的增长潜力，使两国贸易规模持续扩大，实现了互利共赢。

张少刚表示，中秘自贸协定于2009年签署，是中国对外签署较早的自贸协定之一。过去10余年，双方各自国内立法和自贸协定缔约实践均有了一些新的变化，国际贸易投资规则也是日新月异，双方有必要结合上述情况和未来发展趋势，进一步完善和丰富中秘自贸协定的内容。根据此前开展的中秘自贸协定升级联合研究，双方一致同意将服务贸易、投资、知识产权、电子商务、竞争政策、海关程序与贸易便利化、原产地规则等议题纳入升级谈判范围。在中秘自贸协定升级第一轮谈判中，双方围绕上述议题深入交换了意见并取得积极进展。

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