796件套意大利返还我国文物艺术品顺利抵京

本报北京4月10日电 （记者杜海涛）4月10日清晨6时54分，首都国际机场停机坪565机位，在北京海关现场监管下，796件套意大利返还中国的流失文物艺术品分4个专用集装箱板从CA950航班货舱中卸下。这意味着这些漂泊海外多年的中国文物正式回到了祖国的怀抱。

这批796件文物于当地时间9日15时20分（北京时间9日21时20分）从意大利米兰马尔彭萨机场由中国国航客机装运起飞。经过8个多小时飞行顺利到达首都国际机场。随后，北京海关第一时间完成了监卸、核放等通关流程。

2007年，意大利文物宪兵在本国文物市场查获一批疑似非法流失的中国文物艺术品，随即启动国内司法审判程序。中国国家文物局得知相关信息后，立即对接意大利文化遗产主管部门，开展流失文物的追索返还工作。后历经10余年漫长追索，意大利法院最终作出向中方返还796件套文物艺术品的判决。今年3月23日，在两国领导人共同见证下，中意双方代表交换关于796件套中国流失文物艺术品返还的证书。

据介绍，此次返还中国文物艺术品的规模为近20年来最大的。为确保这批文物顺利返回祖国，北京海关专门制定了文物通关保障方案，协助文物部门以最快速度办理完成了相关备案及通关手续。

《 人民日报 》（ 2019年04月11日 04 版）

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