议联大会谴责美国承认以色列对戈兰高地拥有主权

为期5天的各国议会联盟（议联）第140届大会10日在卡塔尔首都多哈闭幕。当天发表的主席声明谴责美国承认以色列对叙利亚戈兰高地拥有主权。

各国议会联盟主席加芙列拉·奎瓦斯·巴龙在会议闭幕后发表的主席声明中说，各国议会联盟认为，以战争方式吞并他国领土的行为是不能被允许的，各国议会联盟谴责美国承认戈兰高地为以色列领土的行为。美国此举违反联合国安理会有关决议，将使中东地区实现公正、持久的和平更加困难。

声明呼吁中东地区冲突各方避免采取加剧冲突的单边措施。各国议会联盟反对任何国家采取有悖国际法的单边举动，诸如封锁、抵制和制裁等。

当天发表的另一份主席声明说，议会外交是国际合作的重要组成部分，有助于在国与国、人与人之间搭建起桥梁，并对改善全球治理和促进和平发挥积极作用。

本届大会于6日开幕，主题为“让议会成为加强安全、和平与教育的平台”。来自160多个国家的议会领导人或代表共2200多人参加会议。会议通过一份宣言，呼吁各国议会加强交往与合作，在全球范围内促进教育、和平、安全、法治等。

各国议会联盟是由各主权国家议会组成议员团参加的国际议会组织，总部设在瑞士日内瓦（记者 杨元勇）。

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