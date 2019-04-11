湖南海外人力资源工作推介会在瑞举行

人民网斯德哥尔摩4月9日电 近日，由湖南人力资源代表团一行，与旅瑞的华人学者专家和商界精英一起，展开了一场高层次人才引进策略座谈会暨湖南省海外人力资源工作推介会。中国驻瑞典大使馆教育处曹叠峰参赞参加了座谈。

湖南是毛泽东主席的故乡，人杰地灵。湖南省人力资源访问团团长邓广雁向在座来宾介绍了湖南的情况：近年来湖南省经济总量及经济增长速度全国领先，拥有独特的发展优势，在打造特色产业群和产业链方面成效显著，与北欧的人才适配度很高，湖南也高度重视对北欧人才的引进。

中国驻瑞典大使馆教育文化处曹叠峰参赞表示，瑞典和湖南人才交流合作是一个“双好选择”。湖南来瑞典引进优秀人才非常好，因为瑞典是世界高等教育强国，研究和应用能力都非常强。瑞典优秀人才选择湖南发展非常好，因为湖南是中国的发展中大省，正是求贤若渴之时，湖湘文化崇尚英雄和创造 。相信湖南一定会成为瑞典优秀人才施展才华的广阔舞台。

此次推介会期间，湖南人力资源部还将湖南省海外高层次人才服务站授牌于北欧可持续发展协会，希望以此进一步加大对北欧人才的引进工作,并通过人才交流带动双边的产业合作。

出席座谈会还有来自斯德哥尔摩与乌普萨拉的众多中国博士留学生代表，他们纷纷表示，希望自己的事业规划可以与祖国的发展更好地结合起来。（王文）

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