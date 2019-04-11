土耳其说俄制S-400防空导弹系统可能提前交付

据土耳其媒体10日报道，土耳其总统埃尔多安表示，土耳其从俄罗斯购买S-400防空导弹系统的交付时间可能提前。

据报道，埃尔多安日前在访俄回国的专机上接受随行媒体采访时说，土俄正在落实S-400系统的采购协议，该防空系统有可能早于此前计划的今年7月交付。他重申，土耳其购买该系统是土耳其主权范围内的事，关乎土国家安全，其他国家无权干涉。

埃尔多安表示，由于土耳其的国防需求没有得到北约的积极对待，土耳其才转向其他选择。

土耳其外长恰武什奥卢10日在接受土耳其NTV电视台采访时说，如果美国不向土耳其提供F-35战机，土耳其会向其他国家购买战机，可能是俄罗斯苏-34、苏-57战机。如果美国拒绝向土出售“爱国者”导弹系统，土耳其会向俄罗斯购买更多的S-400或其他防空导弹系统。

2017年，土耳其与俄罗斯签订协议，购买4套S-400防空导弹系统。美国等北约国家多次警告土耳其不要购买这一俄制系统，认为该系统无法与北约武器系统兼容，且可能有助于俄方今后定位及追踪美国及盟国的F-35战机。本月1日，美国国防部称已暂停向土方提供F-35战机零部件，直到土方放弃装备S-400防空导弹系统。（记者秦彦洋 施春）

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