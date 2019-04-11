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秘鲁司法当局对前总统库琴斯基实行10天监禁

2019年04月11日07:40  来源：新华网
 

秘鲁司法当局10日宣布，对涉嫌洗钱的前总统库琴斯基实行10天监禁。

据秘鲁最高法院负责调查有组织犯罪和公职人员腐败的特别法庭当天公布的文件，库琴斯基的秘书和司机同时被拘捕并接受司法调查。秘鲁司法部门将对库琴斯基在利马的住宅和办公室等4处不动产进行48小时搜查。检方说，这是调查取证行动的一部分。

库琴斯基当天表示，检方对其实行10天监禁“十分荒谬”。

现年80岁的库琴斯基于2004年2月至2006年7月先后担任托莱多政府的经济财政部长和内阁总理。2016年6月，库琴斯基代表“为了变革秘鲁人”党以微弱多数赢得总统选举。

2017年9月，负责调查巴西奥德布雷希特建筑公司行贿案的秘鲁国会“洗车行动”调查委员会开始调查库琴斯基。同年12月12日，该委员会收到奥德布雷希特公司前高管的证词，显示该公司曾向库琴斯基时任董事会主席的西部田野资本公司付款，这些款项都与秘鲁一些建设项目的特许权有关。

为此，秘鲁国会反对党两次启动弹劾总统程序。2018年3月21日，在国会第二次投票表决弹劾案的前一天，库琴斯基宣布辞职。23日，国会宣布接受其辞职。次日，秘鲁司法当局下令禁止库琴斯基在18个月内离开秘鲁，以确保对其涉嫌腐败进行调查。（记者 张国英）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)
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