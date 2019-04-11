波兰各界纪念斯摩棱斯克空难九周年

波兰全国各地10日举行不同形式的活动，纪念斯摩棱斯克空难九周年。

纪念活动在波兰全国多地举行，主场地设在首都华沙。上午8时41分，全国多个城市拉响警报，悼念96名遇难者。波兰总统杜达、总理莫拉维茨基和遇难总统莱赫·卡钦斯基的孪生哥哥、法律与公正党主席雅罗斯瓦夫·卡钦斯基以及其他遇难者的家属参加了在华沙军人公墓举行的纪念活动。

当天，杜达还前往波兰南部城市克拉科夫的瓦维尔宫向莱赫·卡钦斯基夫妇安葬处敬献了花圈。杜达说：“时至今日，我们依然难以忘怀这些因公殉国的国家精英们，他们已然逝去的事实令我感到惋惜。如果他们仍活跃在波兰政坛，这个国家必然会拥有更好的局面。”

新华社记者看到，一些民众自发聚集在总统府和斯摩棱斯克空难纪念碑前，摆放鲜花和蜡烛，悼念亡灵。

2010年4月10日，波兰时任总统莱赫·卡钦斯基在赴俄罗斯参加卡廷事件70周年纪念活动时，所乘专机在俄西部城市斯摩棱斯克附近坠毁，包括总统夫妇与波众多高官在内的96人全部遇难。（记者陈序 张章）

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