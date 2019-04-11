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日本奥运担当大臣樱田义孝因不当言论辞职

2019年04月11日07:40  来源：新华网
 

日本奥运担当大臣樱田义孝10日晚因其不当言论引咎辞职，日本首相安倍晋三当天决定起用前奥运担当大臣铃木俊一接替他。

樱田当晚在东京出席自民党议员高桥比奈子的聚会时，发表了“比起（2011年3月11日东日本大地震灾区）复兴，高桥更重要”的不当言论。樱田随后赶赴首相官邸向安倍提出辞呈，表示自己的言论伤害了受灾民众的感情。

安倍当晚在接受首相官邸记者采访时对“3·11”东日本大地震灾区民众表示道歉，称他作为首相负有任命责任。他强调，所有内阁大臣都要再次确认自己同时也是复兴大臣，今后安倍内阁将继续全力以赴振兴日本东北灾区。

樱田现年69岁，1996年首次当选众议员。这并不是他第一次失言，本月9日他在国会答辩中曾3次读错“3·11”东日本大地震灾区宫城县石卷市的发音，今年2月日本游泳天才少女池江璃花子宣布患白血病后他表示“很失望”，令执政党内部也质疑其不具备作为阁僚的资质。（记者 姜俏梅）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)
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