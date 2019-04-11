美威胁对欧盟产品征收关税 报复后者违规补贴空客

美国政府8日威胁对欧洲联盟一系列产品征收关税，以报复后者违规补贴飞机制造商欧洲空中客车公司。

欧盟委员会官员9日回应，美方所提报复金额“过于夸张”，应该由世界贸易组织(WTO)裁定。

【美出招】

在世贸组织框架下，美国和欧盟之间关于各自违规补贴飞机制造商的诉讼交锋持续十多年。

美国贸易谈判代表罗伯特·莱特希泽8日告诉媒体记者，世贸组织屡次发现欧盟违规补贴空中客车公司、给美国构成不利影响。

“这一诉讼持续14年，现在是（采取）行动的时候，”莱特希泽说，“我方最终目标是与欧盟达成协议，以结束所有与世贸组织规则不一致、涉及大型民用飞机的违规补贴。只有当欧盟结束这些有害补贴，美方才会取消额外征收的关税。”

美国贸易代表办公室说，美方估算欧盟违规补贴空客每年让美方损失110亿美元。作为报复举措，美方将对包括直升机、飞机零部件、奶酪制品在内的多种类型欧盟成员国出口产品征收关税。

【持久战】

欧盟和美国飞机制造商补贴纠纷是世贸组织受理时间最长、最复杂的诉讼。

美欧2004年先后向世贸组织提起诉讼，指认对方向飞机制造商提供大量补贴，违反国际贸易规则。

世贸组织2012年3月裁定，美国政府违规补贴波音公司数以十亿计美元，要求美方结束这一举措。世贸组织今年3月底发布针对波音补贴案执行情况的报告，认定美方没有履行2012年裁决，仍以减税方式每年向波音提供大约1亿美元违规补贴。

世贸组织先前裁定欧盟违规补贴空客。这一国际机构2018年5月裁定，欧盟同样没有结束对空客的违规补贴。

世贸组织近一年来的两份裁定分别为美国和欧盟今后相互施行报复提供法律依据。

【欧回应】

一名要求不公开姓名的欧盟委员会官员告诉媒体记者，美方估算的报复金额“太过夸张”，“没有得到世贸组织认可”。

他说，只有世贸组织指派的仲裁方才能确定授权报复金额。

法新社报道，世贸组织仲裁结果预期今年夏天发布，美国和欧盟都承诺接受。

那名欧盟官员说，就对波音的违规补贴，“欧盟将请世贸组织仲裁方确认我方的报复权利”。但欧盟“向美方敞开对话大门”。

一些人担心飞机制造商补贴纠纷会触发美欧新一轮贸易争端。美国去年6月1日起向欧盟钢铝产品征收高关税，欧盟同月22日对部分美国商品征收25%的关税，作为回应。美国政府随后威胁对欧盟汽车及其零部件征收20%关税，迄今没有付诸行动。

法国财政部长布鲁诺·勒梅尔8日在首都巴黎召开的一场记者会上说：“我恳求（美欧）达成友好协议……我无法相信双方会陷入贸易战，即便只涉及航空业。”

空客方面在一份声明中说，美方为报复欧盟准备的征税清单“完全不正当”。（杜鹃）（新华社专特稿）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)