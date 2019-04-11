以色列议会选举开始　利库德集团和蓝白党选情胶着

以色列议会选举9日投票，包括总理本雅明·内塔尼亚胡领导的右翼政党利库德集团和前国防军总参谋长本尼·甘茨领导的中间派联盟蓝白党在内，超过40个政党争夺120个议席。

【争选票】

投票9日上午7时开始，晚10时结束。

妻子陪同下，内塔尼亚胡当天上午到耶路撒冷一处投票站，投下选票、与投票站选举官员握手、合影。他说：“感谢大家。去投票。”

内塔尼亚胡在社交媒体“推特”和“脸书”上呼吁选民与他“接触”，附上一个链接。他留言：“我今天上午邀请你对话，亲自，通过聊天软件。你只需点击这个链接。我正在等你。”

内塔尼亚胡现年69岁，正寻求第五届总理任期。假如如愿，他将在今年晚些时候打破建国总理戴维·本—古里安的纪录，成为任职时间最长的以色列总理。

作为内塔尼亚胡的最有力竞争对手，59岁的甘茨在中部城市罗什艾因投票。甘茨的盟友、前财政部长亚伊尔·拉皮德上传一段自己的跆拳道视频，配有“为每一张选票而战”字样。

甘茨领导的“以色列韧性”党与拉皮德领导的“拥有未来”党结成“蓝与白”中间派联盟，即蓝白党，试图结束利库德集团长期执政的状况。民意调查结果显示，蓝白党和利库德集团所获支持率领先。

【看品性？】

64岁选民亚龙·泽雷尔在罗什艾因投票站投票，告诉路透社记者，他支持甘茨。

在同一个投票站，65岁选民阿维·古尔支持内塔尼亚胡。古尔是阿里埃勒大学讲师，而这所大学位于约旦河西岸一个犹太人定居点。

选民伦扎·巴拉卡特是阿拉伯裔，在以色列属于少数民族。她支持左翼政党梅雷茨集团，在耶路撒冷告诉路透社记者：“我选他们是希望改变……我们共同生活在和平的地方，大家为什么要彼此仇恨？”

阿拉伯人占以色列总人口大约21%。受到内塔尼亚胡政府推动，犹太民族国家法去年7月在以色列议会通过，规定以色列的“自决权”只属于犹太人，遭阿拉伯裔民众强烈反对。

在巴勒斯坦国总统马哈茂德·阿巴斯的资深顾问纳比勒·沙斯看来，领跑的以色列政党之间差别不像过去那样清晰。“曾经有一段时间，选举非常重要，”沙斯说，但现在大家谈论的都是右翼、极右翼。

路透社解读，就以色列对伊朗和巴勒斯坦的政策，利库德集团与蓝白党差异不大，多数选民将依据候选人的性格和人品作出取舍。

【等结果】

选举结果预期当地时间10日凌晨以后陆续发布。随后一段时间，以色列总统鲁文·里夫林将与获得议席的所有政党代表会商，选出他认为最有可能组建政府的人出任总理。

以色列1948年建国以来，没有一个政党独自获得过半数议席。最新民调显示，尽管选情领先，利库德集团和蓝白党都无法获得组建政府所需要的过半数议席。

路透社报道，这意味着，议会选举结束后，一些政党为了形成执政联盟，可能会谈判数天乃至数周。（刘秀玲）（新华社专特稿）

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