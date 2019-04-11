利比亚乱局难解难分 “伊斯兰国”成员趁虚作乱

极端组织“伊斯兰国”成员9日袭击利比亚中部小镇富盖哈，杀害3人。

路透社9日报道，“伊斯兰国”宣称当天袭击富盖哈。当地居民说，3人死亡、1人遭绑架。

美联社以地方议员伊斯梅尔·谢里夫为消息源报道，袭击发生在夜间，疑似“伊斯兰国”武装人员放火烧毁数间房屋。居民拉比·齐达尼说，镇长和2名安全官员遭斩首。

富盖哈距离港口城市苏尔特不远。苏尔特位于利比亚北部地中海沿岸的中段，靠近多座大型油田和交通枢纽，战略位置重要。

在北大西洋公约组织军事干预下，利比亚反对派2011年推翻穆阿迈尔·卡扎菲政权。随后，这一北非国家陷入混乱，国家分裂，派系林立，“伊斯兰国”等极端组织趁机在利比亚扩大势力。

“伊斯兰国”2015年初占领苏尔特，视这座城市为它在伊拉克和叙利亚以外的最重要据点，施行铁腕控制。美国军队空袭策应下，由利比亚民族团结政府领导的军队2016年底夺回苏尔特的控制权。

富盖哈原先由效忠军事领导人哈利法·哈夫塔尔的武装人员控制。哈夫塔尔反对极端组织，麾下“国民军”近几天对首都的黎波里发动攻势，与获得国际承认的民族团结政府激烈交战。

路透社报道，“伊斯兰国”这次袭击富盖哈，说明这一武装正在利用利比亚的混乱状态，挑选一些哈夫塔尔麾下武装暂时撤出的地方作乱。（杜鹃）【新华社微特稿】

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)