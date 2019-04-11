特朗普与沙特王储通话 磋商“极限施压”伊朗

美国白宫说，总统唐纳德·特朗普9日与沙特阿拉伯王储穆罕默德·本·萨勒曼通电话，磋商包括向伊朗“极限施压”等多项内容。

沙特官方媒体当天早些时候报道，沙特对美国把伊朗伊斯兰革命卫队列为恐怖组织表示欢迎。

【盟友通话】

沙特是美国在中东地区的重要盟友。

白宫在9日发布的新闻公告中说：“唐纳德·特朗普总统和沙特王储穆罕默德的对话富有成果。他们磋商了沙特在确保中东稳定、维持对伊朗极限施压和人权问题方面重要性的内容。”

特朗普8日宣布，美国把伊斯兰革命卫队列为恐怖组织。这是美国首次把伊朗国家武装力量列为恐怖组织。伊朗国家最高安全委员会随后宣布，把美国中央司令部及其下辖的驻西亚地区军队认定为恐怖组织。

沙特官方媒体沙特通讯社9日早些时候报道，沙特欢迎美方决定。

逊尼派主导的沙特和什叶派主导的伊朗矛盾由来已久，两国就许多地区问题有分歧，包括在叙利亚和也门冲突中支持不同对立方。2016年1月，沙特处决知名什叶派宗教人士奈米尔，导致沙特驻伊朗外交机构遭示威者冲击，两国随后断交。

【伊朗示强】

伊朗伊斯兰革命卫队现有大约12.5万人，直接听命于伊朗最高领袖大阿亚图拉阿里·哈梅内伊。

伊朗官方媒体9日援引哈梅内伊的话报道，过去40年，美国不断施压伊朗，但从来没有得逞；针对伊斯兰革命卫队的“邪恶举动”同样不会有结果。

伊朗总统哈桑·鲁哈尼发表电视讲话，高度评价伊斯兰革命卫队为保卫伊朗民众、捍卫伊朗革命成果付出的努力。

法国总统埃马纽埃尔·马克龙与鲁哈尼通电话，呼吁保持克制，“避免（对峙）升级或（造成）地区不稳定”。

与美国同属北大西洋公约组织的土耳其说，不能认同美国的做法。土耳其外交部长梅夫吕特·恰武什奥卢说：“这类决定将导致地区不稳定。一旦逾越国际法，就难以预测会在哪里停下。”（陈立希）（新华社专特稿）

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