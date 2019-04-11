加拿大拟对美国增收报复性关税 对等“补差额”

加拿大外交部长克里斯蒂娅·弗里兰9日说，加拿大政府正在考虑制定新的报复性征税措施，施压美国政府取消对加方钢材和铝制品加征的进口关税。

弗里兰说：“我们正在考虑调整报复性征税清单，以求产生更大压力。”她上月明确，如果美国政府不取消对钢材和铝制品高额关税，加拿大政府将拒绝批准与美国和墨西哥一项新的贸易协定。

去年7月，加拿大对包括橙汁、番茄酱和威士忌在内的大约125亿美元美国商品征收报复性关税，回应美国总统唐纳德·特朗普对输美钢材制品和铝制品分别加征25%和10%关税。

弗里兰9日重申，就美国对钢铝产品征税，“加拿大从一开始就认为征税不合法、不公正，清晰阐明这一立场非常重要。坦率讲，这很荒唐”。

加拿大驻美国大使戴维·麦克诺顿稍早告诉美国媒体记者，包括苹果、猪肉和红酒在内的美国商品可能成为报复对象。

不过，他强调，这一举动不意味着两国贸易争端升级，而是以“对等”为原则，加方“补齐”对美方商品免除的2.14亿美元关税。（田野）【新华社微特稿】

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