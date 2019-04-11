美司法部“一周内”发布删减版“通俄”报告

美国司法部长威廉·巴尔9日告诉国会，打算“一周内”公开他的删减版“通俄”调查报告。

民主党人呼吁公布完整版报告，指认巴尔对报告的处理可能“洗白”共和党籍总统唐纳德·特朗普。

【“尽可能多”】

巴尔9日在一场国会听证会上说，“不打算在这个阶段向（司法）委员会递交完整、未经删减的报告……我凭借自身判断，尽可能多地公开（报告内容）。”

按照巴尔的说法，他将在一周内公开“通俄”调查报告删减版，后续与国会参众两院司法委员会主席交流“报告以及所有进一步诉求”。

“通俄”调查由美国联邦特别检察官罗伯特·米勒2017年5月发起，针对特朗普团队在2016年总统竞选期间是否与俄罗斯方面“串通”以及这名共和党籍总统后续是否妨碍司法调查。

米勒3月22日结束调查，向司法部送交大约400页报告。路透社报道，9日是巴尔在收到“通俄”调查报告后首次现身国会。

巴尔没有说隐去多少报告内容，声称他和米勒一起对某些详情加以限制，包括联邦大陪审团审理所获信息、美方情报收集渠道以及可能损害未受指控调查对象的信息。

按照巴尔的说法，将用“颜色标记”覆盖需要删减的内容并附上删减依据。“这一过程进展非常顺利，因而得以按原计划在4月中旬以前公开（删减版报告）。”

【叫停发问】

美联社报道，巴尔当天原本是向众议院某个拨款小组委员会谈司法部的预算需求。但民主党人对“通俄”调查报告兴趣更大，接连向巴尔提问。

民主党籍议员在听证会上说，他们对巴尔3月24日公布的“通俄”调查结论摘要不满，认为对调查结果的描述过分利好特朗普。

摘要包含在一封4页纸致国会参众两院司法委员会的信件中，说米勒及其调查人员没有发现特朗普团队中任何人为击败民主党籍总统候选人希拉里·克林顿而“与俄罗斯政府共谋或协调”。巴尔同时认为，报告所列证据不充分，不足以在司法审理中认定特朗普妨碍司法。

众议院拨款委员会主席妮塔·洛韦说，巴尔的信似乎“从报告中‘择优挑选’内容，尽可能得出对总统最好的结论”。在她看来，尽管巴尔是司法部长，两天时间内把报告浓缩成4页纸令人生疑。

巴尔说：“我认为应当列出最重要的结论，而且我（在信中）试图使用米勒的措辞。”他自称没有请米勒帮忙起草这封信，“因为它是我的信”。

在被问及米勒团队据传对报告处理方式不满时，巴尔回应说，他们生气的原因不明，“或许是想多公开（报告内容）”。

巴尔后来叫停民主党籍议员就“通俄”调查的提问，说将在下月初参众两院司法委员会多场听证会上细说。

【“没有滥删”】

巴尔捍卫他对“通俄”调查报告的处理，称一些内容必须依法删减。他不排除与国会领导层协商后最终公开一些删减内容的可能性。“在充分的保护措施下，这些信息可以共享……人们有办法核实删减是否恰当。”

只是，巴尔坚称不打算寻求法官批准公开“通俄”调查所涉大陪审团审理信息，民主党人“想上法院（提要求），请自便”。

美联社报道，众议院司法委员会主席杰罗尔德·纳德勒说，如果“通俄”调查报告以删减版形式发布，他会“非常迅速地”向司法部发出传票。

按照纳德勒的说法，巴尔“一直不回应我方诉求”。

参议院多数党领袖、共和党人米奇·麦康奈尔认为，巴尔对“通俄”调查报告的处理没有问题。“归根结底是大家是否信任威廉·巴尔这个人。我信任他。”

巴尔2018年12月由特朗普任命，接任因为主动回避监督“通俄”调查而招致总统不满、最终去职的杰夫·塞申斯。（陈丹）（新华社专特稿）

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