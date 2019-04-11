委内瑞拉将正式退出美洲国家组织 不满后者干涉内政

委内瑞拉外交部9日说，委内瑞拉将按程序正式退出美洲国家组织。这一组织“屈从于美国政府的帝国主义利益”，接受委内瑞拉反对派指派的代表。

委内瑞拉反对派领导人胡安·瓜伊多指派古斯塔沃·塔雷为委内瑞拉常驻美洲国家组织代表。委内瑞拉政府谴责美洲国家组织承认塔雷，指认这一做法“粗暴违反国际法和美洲国家组织宪章”。

委内瑞拉外交部当天在一份声明中说，委内瑞拉政府将视塔雷在美洲国家组织的一切决定“无效”。

声明写道：“委内瑞拉玻利瓦尔共和国重申已做出的决定不可更改，将依据两年前提交的文件和相应程序框架，2019年4月27日退出美洲国家组织。委内瑞拉玻利瓦尔共和国不能继续留在屈从于美国政府帝国主义利益的组织内。”

美洲国家组织是美洲区域性组织，总部设在美国华盛顿。

委政府早前指认美洲国家组织干涉委内瑞拉内政，数次抗议无果后2017年4月宣布正式启动退出程序。根据美洲国家组织规定，完全退出程序需要24个月。

委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗去年5月赢得连任，今年1月开始第二个任期。委内瑞拉国民议会主席瓜伊多不承认马杜罗连任资格，1月23日自行宣布就任“临时总统”，获得美国、欧洲和一些拉丁美洲国家承认。

美洲国家组织常设理事会9日召集成员国表决，以18票支持、9票反对、6票弃权、1个成员国代表缺席的结果，宣布承认塔雷为委内瑞拉常驻美洲国家组织代表，直至委内瑞拉完成新选举。

投下反对票的国家包括玻利维亚、墨西哥、苏里南和乌拉圭。

美洲国家组织常设理事会同时要求这一组织的秘书长路易斯·阿尔马格罗向联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯通报上述决定。

塔雷接受媒体记者采访，说他准备10日上午递交相关文件，而后正式履职。（陈立希）（新华社专特稿）

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