美国国土安全部又一要员请辞 “换血”料将继续

美国国土安全部9日继续人事调整，现任代理副部长克莱尔·格雷迪在这一联邦政府机构供职28年，定于10日离职。

消息人士披露，国土安全部“换血”料将继续。

【被迫请辞】

7日宣布离职的国土安全部长科斯特珍·尼尔森9日晚在社交媒体“推特”写道，格雷迪已向总统唐纳德·特朗普递交辞呈，10日正式生效。尼尔森本人定于10日正式离职。

特朗普7日指派隶属国土安全部的海关和边境保护局局长凯文·麦卡利南代理部长职务。两名知情人士告诉美联社，格雷迪在技术层面上是出任代理部长的“第一顺位”人选，为给麦卡利南“让位”而请辞。

另据特朗普政府一名高级官员向路透社披露，国土安全部其他官员执行打击非法移民政策不力，多名官员可能很快被迫“走人”，包括美国公民和移民服务局局长弗朗西斯·西斯纳和国土安全部总顾问约翰·米特尼克。

【政策走向】

不过，特朗普9日否认打算全面整顿国土安全部，说政府只想应对“不良”移民法律和“从不向着我们裁决”的法院系统。美国民权组织先前多次就移民政策起诉政府，特朗普因而收到多起不利判决。他同时否认将重新采取“骨肉分离”举措。

多名消息人士披露，国土安全部多名官员向特朗普提出，大幅改革美国移民系统无法在现行法律框架内施行，需要国会配合。这让特朗普日益不满。

一名要求匿名的高级官员向媒体记者解释，特朗普政府可能向申请庇护的非法移民家庭提供“两种选择”，即父母或与子女一同在拘留所等候移民法庭裁决庇护申请，或把子女送到政府庇护机构，而父母留在拘留所。

政府同时希望挑战法院判例，推翻“不得拘留申请庇护的非法移民儿童超过20天”最长期限。这一争端最终可能交由最高法院裁决。政府还考虑限制在美国的墨西哥籍公民向在墨亲属汇款。

这名官员说，国土安全部在制定移民新规方面太慢。特别是美国公民和移民服务局，收紧H-1B技术签证不够迅速，却批准了“天文”数字的庇护申请。

【国会发声】

国土安全部近期频繁人事调整让不少国会议员担忧，认为恐引发部门领导层混乱。艾奥瓦州共和党籍联邦参议员查克·格拉斯利希望白宫不要解雇长期供职在这一部门的官员。参议院国土安全委员会主席罗恩·约翰逊则与白宫办公厅代理主任米克·马尔瓦尼讨论迅速“放行”国土安全部长提名人选事宜。

路透社报道，现有可能人选包括堪萨斯州前州务卿克里斯·科巴克、弗吉尼亚州前总检察长肯·库奇内利以及入境和海关执法局前代理局长托马斯·霍曼。3人就非法移民事宜均持强硬立场。

国会参议院多数党领导人米奇·麦康奈尔呼吁议员搁置分歧，推动过往15年从未成功的移民法律改革。（海洋）（新华社专特稿）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)