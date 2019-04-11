美国破获跨国医疗诈骗案 涉案金额超10亿美元

人民网讯 据美国媒体报道，美国司法部9日说，美国联邦特工破获了一个世界范围的医疗诈骗案，犯罪分子骗取了美国纳税人10亿多美元。有24人被指控，包括医生、电话推销员和提供后背、手腕和膝盖护托公司的负责人。

该诈骗案涉案范围广泛、操作复杂，涉案者既有美国人，也有菲律宾和拉美各地的呼叫中心。电话推销员会给患者打电话，向他们提供免费医疗护具。当呼叫中心确认患者持有“联邦医疗保险”(Medicare)时，他们会把患者转给远程医疗公司。这些远程医疗公司的医生在从来也没有对患者进行任何检查的情况下，即使毫无医疗需要，也会开出医疗护具的处方。然后，医疗设备公司把账单寄给政府。当医疗设备公司收到报销的保险金后，会把一部分做为回扣分给参与诈骗案的其他同案犯。

2018年，一些“联邦医疗保险”受益人察觉到接到的来电有诈骗可能，打电话给政府热线举报，由此发现了这一骗局。随之，美国联调局、卫生及公共服务部和国税局进行了联合调查，终于破案。（老任）

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