《拉法兰看广东》放映会在巴黎举行

人民网巴黎4月10日电（记者 刘玲玲） 中法双语纪录片《拉法兰看广东》10日晚在巴黎举行放映会，来自文化界、工商界、高校的百余人参加了当天的活动。

纪录片分为中国少年、海上丝绸之路、改革开放、岭南文化、新时代五个部分。作为中国改革开放的见证者和参与者之一，法国前总理拉法兰在纪录片中通过讲述自身经历分享了广东改革开放的精彩细节，盛赞中国改革开放的巨大成就。

在影片中，拉法兰还就“一带一路”倡议、人类命运共同体理念等分享了自己的观点和看法，并称赞“‘一带一路’倡议是合作共赢的典范”。

纪录片制片人及导演姚国强表示，中国国家主席习近平不久前对法国进行的国事访问推动中法合作再上新台阶，也使得中欧合作更加紧密。该纪录片将通过一个法国人的视角，向法国及欧洲讲述中国改革开放的故事，帮助他们更加深入了解中国。

该纪录片由法国亚欧洲际影视机构制作，上海遥阔文化传媒有限公司，广东省新闻办联合制作。

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