中国西藏航空“济南-赫尔辛基”首航试飞成功

人民网赫尔辛基4月10日电 4月8日晚，首架由济南始发的中国航空客机，历经9个小时的飞行顺利抵达赫尔辛基，徐徐地降落在赫尔辛基万塔机场。这标志着由中国西藏航空公司执飞的“济南-赫尔辛基”航线成功落地芬兰，开启了中芬航空史上一个新的里程碑。

4月9日，中国西藏航空公司在赫尔辛基举行了盛大的新航线暨首航仪式发布会。中国驻芬兰大使陈立，中国西藏航空总经理白伟三、芬兰交通部部长Anne Berner，芬兰机场集团总裁Kimmo maki等嘉宾出席了发布会并致辞。

首航仪式在藏族姑娘优美的舞蹈《多彩的哈达》中拉开序幕。

中国驻芬兰大使陈立在首航仪式上发表了热情洋溢的讲话，他指出，西藏航空是中国第一家开通芬兰直飞航线的航空公司，“赫尔辛基-济南”航线是西藏航空的首条洲际航线。新航线的开通是一个历史性时刻，不仅意味着中芬之间多了两座城市间的互联互通，更意味着全新的发展机遇。新航线开通既是中国“一带一路”倡议在欧洲的延伸，对于赫尔辛基和西藏两地发展经济、深化合作、推动旅游也有非常积极的作用。

陈立大使在谈到中芬双边关系和经贸往来时强调指出，2019年是中芬建交第69个年头，中芬关系一直稳步发展，两国之间高层互访频繁，2017年4月习近平主席访问芬兰的情景还历历在目，2019年尼尼斯托总统应邀访华，成为今年首位访华的外国国家元首。2018年，中芬贸易总额达到81.68亿欧元，同比上年增长了2.7%。中国连续16年成为芬兰在亚洲的最大贸易伙伴。两国目前已有“科沃拉-西安”，“赫尔辛基-合肥”两列中欧班列实现了常态化运营；来自中国的大熊猫已经快乐地在芬兰安居；2019“中芬冬季运动年”为两国带来越来越多的商业、人员培训、体育赛事等方面合作；来自芬兰优质的健康乳制品和肉制品也已登上中国老百姓的餐桌。

中国西藏航空公司总经理白伟三致辞，他指出，中国西藏航空作为国内首家飞往芬兰的航空公司，采用空客A330宽体客机执飞，其全舱配备了最为先进的EX3 AVOD娱乐系统，宽敞的客舱空间和安全的机载设备将为长时间空中飞行提供更为安全舒适的感受。目前济南至赫尔辛基往返航班每周一班。白伟三总经理说，西藏航空已经开通了西藏通往国内各个主要援藏省市和国际航线共计60余条，西藏的大交通环境发生了巨大变化，造福了当地人民，有效地促进了西藏成为“世界旅游目的地”目标的实现。现在，已经有越来越多的人们，乘坐西藏航空的航班去往“世界屋脊”，一睹青藏高原的风采和特色藏族文化及餐饮，有力地提升了西藏自治区经贸发展和城市建设水平。

发布会上，芬兰交通部部长Anne Berner女士在讲话中首先感谢并充分肯定了中芬两国在交通领域方面的密切合作。她指出，中国和芬兰的第一条航线是在30年前开通，芬兰航空作为第一个欧州飞往中国的航空公司，如今正向全球性枢纽迈进，将力争打造成人流，物流，信息沟通的中心 。Anne Berner女士表示，她本人见证了中芬旅游业的增长历程，中国去往拉普兰地区的游客日益增多。她欢迎更多的中国游客来芬兰观光旅游，体验芬兰宁静祥和的大自然。

发布会上，还播放了介绍西藏人文地理、文化及西藏航空发展历史的观光片。同时，执飞济南至赫尔辛基首趟航班的机组部分成员也分享了航班的飞行体验。（鞠菲菲）

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