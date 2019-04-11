中国跨境电商班受非洲学子热捧

当地时间4月8日，阿里巴巴商学院在卢旺达首都基加利进行宣讲面试

人民网北京4月10日电 （记者 李志伟）4月8日至12日，阿里巴巴商学院在卢旺达开始招收首个非洲跨境电商本科班。此举致力于帮助非洲发展电商人才，并计划于今年9月正式开班。

据悉，首个非洲跨境电商本科班的学生都将来自于非洲中部国家卢旺达。该国在创新领域进行了许多努力。这些非洲学生将用4年时间在中国杭州全面学习互联网、国际贸易、跨境电商相关内容，特别是以阿里巴巴为代表的中国电商经验。

该项目是阿里巴巴集团与卢旺达政府共建eWTP（世界电子贸易平台）协议的重要内容之一，由卢旺达政府高教部与阿里巴巴商学院合办。项目首年计划招收30人，年龄在18—25岁间。

鉴于中国电商在全球的知名度，非洲学子对于到中国学习跨境电商充满了兴趣。在招生通知发布不到三周的时间，就收到了124份报名表，火爆程度大大超出预期。4月8日至12日，阿里巴巴商学院在卢旺达首都基加利会对申请者逐一面试。

根据培养计划，卢旺达班的学生在四年中将学习网络营销、跨境电商、大数据分析、商业决策、界面设计、中文等核心课程，并有机会走访在阿里巴巴平台成长起来的优秀卖家。

卢旺达高教部部长埃马努埃尔·穆万伊表示，“希望最终前往中国杭州的学生们将在4年的学习、观察、实践中，找到中国互联网经验与卢旺达民众需求的结合点，成为卢旺达快步发展互联网的‘种子’”。

2018年11月，阿里巴巴集团和卢旺达政府签署共建协议，eWTP首次在非洲国家落地，通过赋能非洲当地创业者、年轻人和女性，帮助非洲建立当地数字经济生态体系。

过去半年多，卢旺达派出多批代表团来杭州感受中国数字化经验。阿里巴巴商学院也曾专程去往卢旺达，将电商课程搬进卢旺达9所大学。

马云认为，在非洲发展一定要为当地解决问题，为当地解决就业。他说：“如果有一天互联网可以帮助非洲农民和企业家把他们的商品卖到全球，那才是互联网时代真正的成功。”

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)