“感受中国社会的发展历程”

中国改革开放40周年成就图片展日前在越南首都河内举行。从家庭联产承包责任制到乡村振兴，从神舟五号载人飞船成功发射到世界最大单口径、最灵敏的射电望远镜落成启用……越南民众通过140余幅珍贵新闻图片，全面、直观地了解40年来中国改革开放的伟大进程。

本次展览由中国驻越南大使馆和越南美术博物馆联合主办，河内中国文化中心承办。展览除“中国改革开放的历史轨迹和成就”图片外，还包括“中越合作成就”板块，一组组生动的图片，展示了中国改革开放40年走过的光辉历程和中越务实合作取得的丰硕成果。

越南文化体育与旅游部副部长黎庆海表示，本次展览展现了中国改革开放40年来创造的发展奇迹，以及越中两国间的互利合作，有利于增进两国人民相互了解，巩固两国传统友谊，促进合作共赢。

专门从海阳省赶来参观展览的越南人阮友兴，对港珠澳大桥等工程赞叹不已。“我从芒街口岸去过中国，从当地平整、畅通的公路等基础设施不难看出，改革开放给中国带来的变化确实是天翻地覆的。”他对记者说。

当地观众阮文光仔细观看展出的图片，中国40年来取得的发展成就让他印象深刻。“通过一张张图片，我能够体会到40年来中国的发展成就和社会变迁，进一步感受中国社会的发展历程。”阮文光告诉记者，相信中国共产党将带领中国人民，在中国特色社会主义建设事业中不断取得更加辉煌的成就。

越南美术博物馆副馆长陈氏香告诉记者，通过此次展览，越南民众可以深入了解中国的改革开放事业，感受40年来中国发展取得的历史性成就。“希望今后能举办越来越多的相关文化交流活动，让更多越南民众了解今日中国以及越中两国的友好合作。”

（本报河内电）

《 人民日报 》（ 2019年04月11日 17 版）

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