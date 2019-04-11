再次敦促有关国家为各国企业提供公平的营商环境

本报北京4月10日电 （记者肖新新）外交部发言人陆慷10日再次敦促有关国家为包括中国在内的各国企业提供公平、公正、非歧视的营商环境。

在当日例行记者会上，有记者问：近日，多家澳大利亚媒体报道称，由于澳相关法案强制要求通信企业为澳政府安装“后门”，谷歌、苹果、亚马逊等多家科技公司表示严重关切，称该法案威胁到了澳及世界其他地区的网络安全。中方对此有何评论？此前澳大利亚方面曾声称“澳绝不会允许一个对他国政府负有义务的公司涉足澳通信网络”，并以此为由禁止华为参与澳5G网络建设。中方是否认为澳方是在奉行双重标准？

陆慷说，中方高度关注有关动向。他表示，通过立法强制要求企业安装“后门”的做法，是将自身安全和利益建立在侵犯他国安全与公民隐私的基础上，将对通信行业市场环境与国际合作产生严重影响。“正如大家所看到的，业界已就此表达严重关切。”

“令人疑惑的是，有关国家一方面拿网络安全说事，‘莫须有’地炒作其他国家或企业的所谓‘安全威胁’，另一方面自己却在做危害网络安全的事。同你一样，我也想听听澳大利亚政府对此作何解释。”他说。

陆慷说，中方一贯高度重视、坚决维护网络安全，我们愿继续积极参与网络安全国际合作，与各方共同构建和平、安全、开放、合作、有序的网络空间。同时，中方再次敦促有关国家为包括中国在内的各国企业提供公平、公正、非歧视的营商环境。

《 人民日报 》（ 2019年04月11日 17 版）

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